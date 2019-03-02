Лидер украинских националистов: «Украина поссорилась с НАТО из-за Порошенко»

Кандидат в президенты Украины и занимающий (пока) пост главы этого государства Петр Порошенко стремительно теряет свою электоральную базу и поддержку своих союзников из числа правых радикалов-националистов. В немалой степени этому поспособствовал коррупционный скандал с перепродажей втридорога запчастей (как говорят, в том числе, и поступивших контрабандными путями) для бронетехники ВСУ персонажами из близкого окружения Петра Алексеевича.

Так, основатель нацбата «Азов», ставшего позднее полком, комплектованным пронацистскими добровольцами, депутат Верховной Рады Украины Андрей Билецкий заявил в эфире «4 канала», что страны из числа бывших участников распущенной Организации Варшавского Договора прекратили продавать Украине старые советские вооружения по бросовым ценам после того, как узнали, что окружение Порошенко продает его ВСУ по заоблачным ценам.

- В странах Варшавского договора лежит фантастическое количество советского военного барахла, которое не подходит под стандарты НАТО. Они продавали его по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены, - дословно заявил Билецкий и пояснил, чем, на его взгляд, опасна «контрабанда запчастей из России». - Получая запчасти из РФ, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось.

Тем самым, как считает создатель «Азова», Украина поссорилась НАТО. Можно, конечно, поспорить насчет «советского военного барахла», особенно на фоне того, как на днях МиГ-21 ВВС Индии «приземлил» F-16, который начал обретать чертежи всего за несколько лет до того, как «советское барахло» сняли с производства. Но здесь речь не об этом.

Порошенко в ответ пытается оправдаться. Он отправился с «фронтовым визитом» на позиции ВСУ под Мариуполем, где на ротно-опорном командном пункте 79-й ОДШБ рассказал, как ему тяжело жить и руководить среди коррупционеров.

- Коррупционеры, которые уже задолбали… Моя принципиальная позиция как президента – я хочу обратиться к правоохранительным органам: если есть основания, если есть факты, то ни фамилия, ни должность не должна никого защитить, просьба выйти и проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ, чуть не расплакался он. И резюмировал. - Это самое лучшее время проинформировать общество. Есть факты – в тюрьму, и никто не защитит. Нет фактов – прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве.

На самом же деле всем уже очевидно, что нервы у Порошенко уже не просто начинают сдавать. Он уже не в состоянии контролировать себя. И любой неудобный вопрос, а не только критика, вызывают в нем неконтролируемую агрессию. Он пускает в ход руки, совершая «подвиг за подвигом».

Несколько дней назад в Запорожье во время встречи с избирателями он сорвал шапку с девушки, попытавшейся задать ему вопрос про известного украинского блогера Шария, вынужденного из-за преследования после «революции достоинства» жить за пределами Украины и активно критикующего украинские власти.

- Это была случайность, - объяснили позднее казус в администрации главы Украины.

Почти такая же случайность приключилась на встрече с шахтерами во Львовской области.

- Ты такой же шахтер, как я балерина, - ответил он горняку, спросившему, почему им задерживают зарплату.

- Кто-то там выпил, и ему сейчас плохо, - отреагировал он на возмущенные выкрики экс-участников АТО на встрече с ними, когда хвалился денежным содержанием украинских военных «на передке», и заключил. – вы нам неинтересны.

При этом сизый нос самого украинского главковерха пылал, подобно яркому костру на февральском морозце.

- Не надо приходить на встречу с президентом выпивши, - огорошил он участников другой встреч, посмевших не согласиться с ним. И нравоучительно добавил. – Вот я не пью и вам не советую.

Случайность за случайностью – это уже не случайность. А, или умение (как говаривал декоммунизированный на Украине Александр Васильевич Суворов: «Раз счастье, два раза счастье — помилуй Бог! Надо же когда-нибудь и немножко умения), или, как осмыслили чукчи из старого анекдота советских времен - тенденция.

И вот, никогда не было и вдруг – опять. В городе Александрия Запорожской области кандидат в президенты Порошенко дошел-таки до самой настоящей ручки. До своей. Которой сначала не очень ласково трепанул девушку, задавшую «неудобный» вопрос. А потом, не в силах бороться с охватившим его бешенством или иными эмоциями, просто отхлестал ее своей «высокоповажной» ручищей по щеке. «Боишься?» - спрашивал он при этом вопросившую.

- Он просто озверел, стал сатаной, сильно хлопал по плечу, шарпал по плечу и пошел дальше, - вспомнила девушка, которую, по ее словам, потом стала прессовать местные и приехавшие из Киева правоохранители, требуя передать им ее личные данные и отдать телефон.

Однако, тенденция из такого количества случайностей вырисовывается. Оно и понятно – нервы у Петра не железные. А если еще и алкоголь вкупе с неприятностями …