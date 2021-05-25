Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести дополнительный налог на прибыль банков

Чистый процентный доход банков нужно ограничить, чтобы стоимость кредитов превышала проценты по вкладам не более, чем на фиксированную величину, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Как отметил депутат, такой механизм обойдется государству дешевле, чем субсидирование процентной ставки.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил наказывать финансовые организации за повышение ставок по кредитам, сообщает Regnum. Миронов считает, что чистый процентный доход банков должен быть ограничен для того, чтобы стоимость кредитов превышала проценты по вкладам не более чем на фиксированную величину. В случае, если банки выходят за эту границу, их доход нужно облагать повышенным налогом или изымать в пользу государства, полагает парламентарий.

По мнению политика, эти новшества помогут защитить граждан и бизнес от высоких процентов по кредитам либо заставят банки предлагать своим клиентам адекватные условия по вкладам. Как отметил Миронов, проценты по вкладам оказались ниже инфляции, из-за чего этот вид вложений потерял смысл.

Миронов пояснил, что в первом квартале 2021 года чистый процентный доход банков составил около 1 триллиона рублей, что практически равняется 1 проценту ВВП страны. Таким образом, выплаченные банкам проценты за этот период на 1 триллион рублей превысили проценты по вкладам. Это, по словам политика, происходит на фоне обнищания населения России, роста цен и ставок по кредитам.

Ранее в Сбере спрогнозировали увеличение ставок по кредитам и вкладам на фоне роста инфляции в России. Глава банка Герман Греф заявил, что если в дальнейшем ставка ЦБ будет повышаться, то вслед за ней повысятся как ставки по кредитам, так и по привлечению средств вкладчиков. По словам Грефа, ставка по ипотеке будет максимально консервативной. Nation News со ссылкой на ЦБ сообщает, что ставки по вкладам будут расти и превысят уровень инфляции в стране.

Сейчас ключевая ставка в России составляет 5 процентов годовых. Ранее глава Сбера заявил, что повышение ключевой ставки поможет остановить инфляцию. Кроме увеличения ставок по ипотеке ожидались увеличение ставок по потребительским кредитам, приток вкладов и рост выдачи ипотечных кредитов по госпрограмме. Как ожидается, банки будут одобрять на 10 процентов меньше заявок на ипотеку уже к концу 2021 года. VSE42.Ru сообщает, что это будет связано с увеличением ключевой ставки и ужесточением требований для граждан, желающих получить кредит.