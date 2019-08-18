|
Лидер «Слуги народа» оценил возможность завершения конфликта в Донбассе
18 августа 2019, 18:24 • 74 • Украина
Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выразил мнение, что быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся. Об этом он заявил в интервью изданию «Новое время».
Reuters
«Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро её не удастся, и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе», — сказал Разумков.
В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения. Вместе с тем в июне он говорил, что не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском, хотя Минские соглашения обязывают начать подобные переговоры.
В июне член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе Зеленскому следует апеллировать не к России, а к администрации Донецкой и Луганской самопровозглашённых народных республик.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 августа 2019, 02:24
|
14 августа 2019, 00:54
|
16 августа 2019, 04:54
|
13 августа 2019, 16:39
|
12 августа 2019, 22:54
|
14 августа 2019, 23:39
|
16 августа 2019, 14:24