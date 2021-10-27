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Лидер Сербии Вучич признал встречу с Путиным ключевой для экономики: "Это решит наше будущее"
27 октября 2021, 02:55 • 55 • Политика
Президенты России и Сербии через месяц обсудят в Москве поставки газа в Европу. Александр Вучич назвал предстоящие переговоры решающими для будущего его страны.
Встреча президентов России и Сербии станет судьбоносной для экономики последней. Такое мнение накануне высказал лидер сербов Александр Вучич, выступая перед репортерами.
Главы двух стран встретятся в Москве 25 ноября. Они будут обсуждать нюансы поставок газа в Европу. В разговоре с журналистами президент Сербии сказал, что уже волнуется, несмотря на то, что до его визита в Россию остается целый месяц. Причем, на днях он будет участвовать в конференции по климату в Шотландии, на которую съедутся лидеры других мощных стран. Но переговоры в Москве для Вучича, с его слов, оказались важнее.
"Встреча в Москве решит наше энергетическое и экономическое будущее", — цитирует ТАСС слова лидера Сербии.
Ранее Александр Вучич объяснял, что будет просить у Владимира Путина не повышать закупочную цену на голубое топливо для Сербии после Нового года. Так его страна намерена преодолеть энергетический кризис.
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