Лидер СДПГ хочет создать новую коалицию ФРГ

Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявил, что создаст новую правящую коалицию и посоветовал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.

Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая выиграла на выборах, Олаф Шольц сообщил, что собирается создать новую правящую коалицию.

В неё он планирует позвать партию "Зелёные" и либералов.

Шольц также призвал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.

Ранее в Германии завершились парламентские выборы. Их выиграла СДПГ, собрав 25,7% голосов. Партия ХДС/ХСС набрала 24% голосов, отмечается, что это худший результат за все время её существования.