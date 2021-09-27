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Лидер СДПГ хочет создать новую коалицию ФРГ
27 сентября 2021, 12:25 • 147 • Политика
Лидер социал-демократов Олаф Шольц заявил, что создаст новую правящую коалицию и посоветовал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.
Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая выиграла на выборах, Олаф Шольц сообщил, что собирается создать новую правящую коалицию.
В неё он планирует позвать партию "Зелёные" и либералов.
Шольц также призвал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.
Ранее в Германии завершились парламентские выборы. Их выиграла СДПГ, собрав 25,7% голосов. Партия ХДС/ХСС набрала 24% голосов, отмечается, что это худший результат за все время её существования.
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