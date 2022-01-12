Лидер протестов в Казахстане по имени Чмоня обманул ожидания сильнее Шлёпы

Фотография кота по кличке Чмоня распространилась в соцсетях, некоторые даже называли пушистого лидером протестов в Казахстане.

В декабре фотография кота, сидящего на приборной панели в машине, стала вирусной в соцсетях. В Рунете питомца назвали яркой кличкой Чмоня. Впрочем, поскольку снимок разлетелся по интернету с мгновенной скоростью, установить владельцев кота оказалось делом непростым.

Снимок оказался настолько популярен, что многие русскоязычные пользователи присваивали Чмоню себе.

сидит маленький котик я мошине насекунду задумался кто он есть кто мы есть такие куда едем вообще куда двигаемся по жизни pic.twitter.com/q5IL3szwEN — LIZER (@yunglizer) June 12, 2021

Эффект был сродни тому, что ранее наблюдался в истории про русского кота Шлёпу, передаёт Esquire. Шлёпа, восхитивший Рунет, оказался украинским каракалом по кличке Гоша.

Что касается Чмони, то пользователи не только стали присваивать кота себе, но также обвинять его в протестах в Казахстане.

Хотя всё прояснилось, когда в Сети был найден реальный владелец питомца. На самом деле котёнок Чмоня - это кошка, которую в жизни зовут Вирго. Её хозяин, пользователь Reddit под ником f3I2g, выложил первые фотографии с питомцем ещё осенью 2020 года, а разошедшийся кадр появился в феврале 2021 года. В его профиле можно найти и более свежие снимки подросшей Вирго.