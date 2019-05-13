«Лидер по количеству новых кораблей»: как возросли возможности Черноморского флота

13 мая в России отмечается День Черноморского флота — оперативно-стратегического объединения ВМФ, которое обеспечивает безопасность южных рубежей страны. В последние годы ЧФ активно развивается — усилия Минобороны РФ направлены на кардинальное обновление боевого состава и увеличение ударных возможностей. Как считают эксперты, этому способствовали возвращение Крыма в состав России, возросшая активность ВМС США в Средиземном и Чёрном море, а также провокации Украины. Корабли и подлодки Черноморского флота вооружены крылатыми ракетами «Калибр», которые позволяют наносить удары на «стратегическую глубину». Аналитики уверены, что модернизация ЧФ позволила взять под контроль перемещения эсминцев США и эффективно выполнять боевые задачи в Сирии.

13 мая моряки Черноморского флота (ЧФ) отмечают профессиональный праздник. В этот день 236 лет назад 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую (Севастопольскую) бухту Крыма. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, а через два года императрица Екатерина II издала указ о создании ЧФ. С тех пор это оперативно-стратегическое объединение ВМФ выполняет функцию южного форпоста России.

От кризиса к восстановлению

Расцвет Черноморского флота пришёлся на советский период. Корабли ЧФ составляли основу легендарной 5-й Средиземноморской эскадры, в задачи которой входило сдерживание 6-го флота ВМС США.

Распад СССР подорвал боевой потенциал Черноморского флота. Кроме того, между Россией и Украиной разгорелись споры по поводу имущества советского ЧФ и будущего Севастопольской военно-морской базы (ВМБ). Киев активно пользовался тем, что Крым по результатам Беловежских соглашений от 8 декабря 1991 года вошёл в состав Украины.

Договорённость о разделе ЧФ СССР была достигнута в июне 1995 года, а окончательное размежевание произошло только в 1997-м. Россия получила 81,7% техники (около 400 кораблей различного класса и 161 летательный аппарат), а также право сохранить базу и штаб в Севастополе.

Тем не менее Москве пришлось пойти на достаточно серьёзные уступки. Например, руководство РФ согласилось ограничить численность военнослужащих на территории Украины до 25 тыс. человек. За аренду военной инфраструктуры Крыма Москва обязалась платить $98 млн в год.

Присутствие российских кораблей не устраивало радикальные украинские политические силы. Ситуация вокруг Севастопольской ВМБ обострилась с приходом к власти на Украине Виктора Ющенко. В Москве началось обсуждение целесообразности перевода кораблей из Севастополя на Новороссийскую военно-морскую базу после её соответствующей модернизации.

«Стратегическое значение Крыма для России сложно переоценить. Киев это прекрасно понимал и постоянно провоцировал Москву в угоду Западу и собственному тщеславию. Последней каплей стал госпереворот в феврале 2014 года. Пришедшие к власти «революционеры» были готовы сделать из города-героя Севастополя стоянку для американских кораблей», — отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Возвращение Крыма в состав РФ в 2014 году значительно усилило оперативные возможности Черноморского флота, подчеркнул эксперт. При этом Москва продолжила строительные работы в Цемесской бухте Новороссийска. В структуре ЧФ она выполняет роль базы-дублёра. Также на Новороссийской ВМБ дислоцирована 4-я Отдельная бригада подводных лодок.

Боевые корабли флота РФ в Севастопольской бухте

РИА Новости

© Владимир Песня

Модернизация Цемесской бухты завершится в 2020 году. Обновлённая база сможет вмещать до 120 кораблей. Основная задача строителей — защита внутреннего рейда от штормов с волнами высотой до 5 м и землетрясений до 9 баллов. На сегодняшний день построен восточный мол длиной 1600 м. В скором времени будет сдан западный мол протяжённостью 850 м.

«Идёт интенсивное развитие инфраструктуры базы. За последние годы построен ряд уникальных объектов: причалы, здание штаба, учебно-тренировочный комплекс для водолазов, техническая зона для обеспечения базирования подводных лодок», — сообщил ранее журналистам начальник Новороссийской ВМБ контр-адмирал Олег Шастов.

За прикрытие военно-морских баз Черноморского флота отвечают расчёты береговых комплексов «Бастион», «Бал» и «Берег», а также подразделения ПВО, вооружённые системами С-400 и С-300, новейшими модификациями «Бука» и «Панциря». Сопровождение и перехват иностранных самолётов осуществляют истребители, дислоцированные в Бельбеке и Крымске.

Эффект от «калибровизации»

Опасность потери Севастопольской бухты не позволяла должным образом проводить обновление корабельного состава, отметил в беседе с RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. С возвращением полуострова ЧФ получил мощнейший стимул для развития.

«Крым — это наш непотопляемый сухопутный авианосец. Наличие полноценной вооружённой группировки на полуострове позволяет контролировать Черноморский регион вплоть до Босфора. Пребывание Крыма в составе Украины накладывало массу надуманных ограничений. Практически сразу после возвращения полуострова Черноморский флот вышел в лидеры по количеству новых поставляемых кораблей», — отметил Дрозденко.

В состав ЧФ входят семь дизель-электрических подводных лодок (шесть субмарин проекта 636.3 «Варшавянка» и одна — проекта 877 «Палтус»), а также 48 надводных боевых кораблей.

Крупнейшие из них — ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» (флагман), три сторожевых корабля советской постройки («Сметливый», «Ладный», «Пытливый») и три современной: «Адмирал Григорович» (2016), «Адмирал Эссен» (2016) и «Адмирал Макаров» (2017). На службе морской пехоты ЧФ находятся семь больших десантных кораблей проектов 1171 и 775.

Кроме того, Черноморский флот располагает шестью малыми противолодочными кораблями проекта 1124М, построенными в 1980-е годы. В 2018 году ЧФ получил новейший патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». В 2019—2022 годах Андреевский флаг планируется поднять ещё над пятью аналогичными кораблями.

Обновляется ЧФ и за счёт малых ракетных кораблей (МРК). В частности, в последние годы в его состав вошли несколько МРК современного проекта 21631. В ближайшие годы оперативно-стратегическое объединение должно пополниться новыми кораблями данного класса, построенными по проекту 22800 «Каракурт».

В марте 2019 года командующий Черноморским флотом Александр Моисеев сообщил СМИ, что доля модернизированной техники в составе оперативно-стратегического объединения увеличится до 70%.

Дмитрий Дрозденко считает, что акцент при перевооружении ЧФ делается на усилении его ударных возможностей.

«Почти все новые корабли — носители «Калибров». Это подлодки 636.3, сторожевые корабли проекта 11356, «Каракурты». Современные патрульные корабли имеют модульную конструкцию — при необходимости их можно оснастить пусковыми установками для крылатых ракет», — рассказал эксперт.

Пуск из подводного положения крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В свою очередь, доктор военных наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заявил в беседе с RT, что корабли, оснащённые комплексом «Калибр», могут наносить удары на «стратегическую глубину». Дальность ракеты при стрельбе по морским целям составляет порядка 300 км, по сухопутным — 1500 км.

«Благодаря «Калибрам» наш флот «накрывает» всю акваторию Чёрного моря, не выходя из пунктов базирования. При этом носителями данных ракет являются корабли с небольшим водоизмещением. Однако на фоне «калибровизации» я бы не стал списывать со счетов флагман ЧФ крейсер «Москва», вооружённый ракетами типа «Вулкан» дальностью до 700 км», — отметил Сивков.

Черноморский флот принимает участие в сирийской военной операции. В режиме ротации на боевом дежурстве у берегов Сирии находятся корабли и подлодки. Удары по объектам террористов на территории САР наносили субмарины проекта «Варшавянка». Боевое крещение получили фрегат «Адмирал Григорович» и малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зеленый Дол».

Эффективное сдерживание

Как полагают эксперты, развитие Черноморского флота определяется характером текущих угроз. Ключевыми вызовами для ЧФ являются усиление присутствия военно-морских сил США в Чёрном море, а также провокационные действия Украины, которая стремится якобы обеспечить «свободный проход» судов в Азовское море через Керченский пролив.

В апреле 2019 года заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС заявил, что модернизация ЧФ проводится с учётом приближения инфраструктуры НАТО к российским берегам. По его словам, «все эти наши усиления абсолютно адекватны и соразмерны реальным потребностям в плане укрепления безопасности».

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Практически каждый месяц в Чёрное море заходят американские эсминцы типа Arleigh Burke, вооружённые крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk. Их сопровождают российские корабли, а перемещения контролируют береговые радиотехнические средства. Например, в апреле 2019 года за действиями эсминца USS Ross наблюдали патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный «Иван Хурс».