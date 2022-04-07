Лидер по качествам: кому достанется пост главы ЛДПР

Новым лидером ЛДПР может стать глава комитета Госдумы по международным делам, врио руководителя фракции Леонид Слуцкий . Об этом «Известиям» сообщили источники в партии. Официально эту информацию в ЛДПР не подтверждают и не опровергают, отмечая, что решение будет принято через 40 дней после смерти Владимира Жириновского . Эксперты считают, что ушедшему лидеру будет сложно найти замену, но это будет человек, разделяющий взгляды партии и имеющий хороший бэкграунд .

После 40 дней

По информации «Известий», главный претендент на пост нового лидера ЛДПР — председатель комитета Госдумы по международным делам, врио главы фракции и представитель России в переговорной группе с Украиной Леонид Слуцкий. Об этом сообщили источники в политической силе .

— Леонид Слуцкий — одна из главных фигур, кто может занять пост лидера. Он всегда пользовался поддержкой Владимира Жириновского , был к нему приближен. Среди других возможных кандидатов партией рассматриваются Михаил Дегтярев (глава Хабаровского края), Андрей Луговой (первый зампред комитета по безопасности), Ярослав Нилов (глава комитета Госдумы по труду и социальной политике), — рассказали в партии.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам, врио руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий Фото: ТАСС/Александр Щербак

В ЛДПР «Известиям» заявили, что воздержатся от комментариев этой информации. Там ее не стали ни подтверждать, ни опровергать.

— На закрытом собрании фракции было принято решение в ближайшие 40 дней никаких организационных изменений не производить. Именно для того, чтобы избежать каких-либо возможных спекуляций. Леонид Слуцкий был выбран врио главы фракции как один из самых представительных депутатов с хорошей репутацией. Для нас это консолидирующая фигура в том плане, что вокруг него нет никаких споров , — пояснили в пресс-службе партии.

Как сообщил «Известиям» член высшего совета ЛДПР, глава рязанского регионального отделения Александр Шерин, решение о выборе председателя партии будет принято на съезде, дата которого пока не определена.

— Имена потенциальных преемников должны быть официально названы членами партии, иначе всё это инсинуации. Владимиру Жириновскому равных нет, это факт. Но это не значит, что партия должна прекратить свое существование. У нее очень большой потенциал . Однозначно, что ее должен возглавить человек, который не состоял в других партиях, имеет опыт работы на всех ступенях политической деятельности, а также пользуется авторитетом у коллег, — заявил политик.

Сам партиец, как и многие его коллеги, с которыми пообщались «Известия», называть фамилии возможных кандидатов в преемники не стал.

Не подтвердили и не опровергли возможное лидерство Слуцкого и сенаторы от ЛДПР.

— Без комментариев. У нас сейчас другие задачи. У нас сейчас задача — организовать нашему лидеру достойные похороны, проводить его как положено во всех региональных и районных отделениях. Вспомнить его заслуги . Он всегда будет в наших сердцах. Поэтому говорить, кто и чего займет, преждевременная трата времени, — заявил «Известиям» сенатор Иван Абрамов.

Памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Аналогичного мнения придерживается и экс-замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, еще один представитель партии в СФ Вадим Деньгин.

— Фракция приняла решение 40 дней никак не комментировать назначения. Если будут материалы, то они будут через пресс-службу. Сейчас мы комментариев никаких не даем, тем более в эти дни, — сообщил «Известиям» политик.

С большой харизмой

Эксперты полагают, что партия сама, без участия Кремля, примет решение о новом лидере. В пользу нового кандидата будет его узнаваемость, влиятельность, отношение к нему внутри партии, а также ресурсы, которые он сможет предложить.

— Найти замену Жириновскому невозможно, но можно найти нового лидера. Лидерская партия может пережить отца-основателя . Сделать ставку на преемственность, традиции и новое в имиджевом и программном позиционировании. Леонид Слуцкий — вполне вариант, тяжеловес , — сказал «Известиям» политтехнолог Константин Калачев.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов допускает, что при выборе лидера может быть учтено мнение сына Жириновского Игоря Лебедева, хотя оно не будет решающим.

— ЛДПР — партия вождистского типа с «пирамидальной» структурой, жестко ориентированная на Владимира Жириновского , на его роль в российской политике и его имидж. С учетом того что она управлялась им с участием семьи, партию после его смерти ждет политический и организационный кризис , — заявил «Известиям» Дмитрий Орлов.

По его словам, в числе кандидатов, которые могли бы возглавить ЛДПР, ее известные представители: губернатор Смоленской области Алексей Островский, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатели комитетов Госдумы по международным делам и по труду Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов .

Депутат Госдумы РФ, председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Но ни один из них несопоставим по влиянию и известности с Владимиром Жириновским . Поэтому предстоит серьезная борьба за лидерство, которая, безусловно, ослабит партию, — полагает эксперт.

Политтехнолог Александр Твердов уверен, что при подборе преемников нужно вспомнить, как, кем и для каких целей ЛДПР была создана в конце 1989 года.

— Одна из версий, что ЛДПР появилась при помощи спецслужб. Не надо забывать, что эта партия всегда была на стороне власти и выступала с патриотических позиций, за укрепление России и повышение ее статуса в мире . Неслучайно многие идеи, реализованные властью, сначала озвучивал Жириновский, — пояснил «Известиям» эксперт.