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Лидер по качествам: кому достанется пост главы ЛДПР

07 апреля 2022, 02:55  •  152 • Политика
Новым лидером ЛДПР может стать глава комитета Госдумы по международным делам, врио руководителя фракции Леонид Слуцкий. Об этом «Известиям» сообщили источники в партии. Официально эту информацию в ЛДПР не подтверждают и не опровергают, отмечая, что решение будет принято через 40 дней после смерти Владимира Жириновского. Эксперты считают, что ушедшему лидеру будет сложно найти замену, но это будет человек, разделяющий взгляды партии и имеющий хороший бэкграунд.

После 40 дней

По информации «Известий», главный претендент на пост нового лидера ЛДПР — председатель комитета Госдумы по международным делам, врио главы фракции и представитель России в переговорной группе с Украиной Леонид Слуцкий. Об этом сообщили источники в политической силе.
Леонид Слуцкий — одна из главных фигур, кто может занять пост лидера. Он всегда пользовался поддержкой Владимира Жириновского, был к нему приближен. Среди других возможных кандидатов партией рассматриваются Михаил Дегтярев (глава Хабаровского края), Андрей Луговой (первый зампред комитета по безопасности), Ярослав Нилов (глава комитета Госдумы по труду и социальной политике), — рассказали в партии.
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам, врио руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В ЛДПР «Известиям» заявили, что воздержатся от комментариев этой информации. Там ее не стали ни подтверждать, ни опровергать.
— На закрытом собрании фракции было принято решение в ближайшие 40 дней никаких организационных изменений не производить. Именно для того, чтобы избежать каких-либо возможных спекуляций. Леонид Слуцкий был выбран врио главы фракции как один из самых представительных депутатов с хорошей репутацией. Для нас это консолидирующая фигура в том плане, что вокруг него нет никаких споров, — пояснили в пресс-службе партии.
Как сообщил «Известиям» член высшего совета ЛДПР, глава рязанского регионального отделения Александр Шерин, решение о выборе председателя партии будет принято на съезде, дата которого пока не определена.
— Имена потенциальных преемников должны быть официально названы членами партии, иначе всё это инсинуации. Владимиру Жириновскому равных нет, это факт. Но это не значит, что партия должна прекратить свое существование. У нее очень большой потенциал. Однозначно, что ее должен возглавить человек, который не состоял в других партиях, имеет опыт работы на всех ступенях политической деятельности, а также пользуется авторитетом у коллег, — заявил политик.
Сам партиец, как и многие его коллеги, с которыми пообщались «Известия», называть фамилии возможных кандидатов в преемники не стал.
Не подтвердили и не опровергли возможное лидерство Слуцкого и сенаторы от ЛДПР.
— Без комментариев. У нас сейчас другие задачи. У нас сейчас задача — организовать нашему лидеру достойные похороны, проводить его как положено во всех региональных и районных отделениях. Вспомнить его заслуги. Он всегда будет в наших сердцах. Поэтому говорить, кто и чего займет, преждевременная трата времени, — заявил «Известиям» сенатор Иван Абрамов.
Памятник лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Аналогичного мнения придерживается и экс-замглавы фракции ЛДПР в Госдуме, еще один представитель партии в СФ Вадим Деньгин.
— Фракция приняла решение 40 дней никак не комментировать назначения. Если будут материалы, то они будут через пресс-службу. Сейчас мы комментариев никаких не даем, тем более в эти дни, — сообщил «Известиям» политик.

С большой харизмой

Эксперты полагают, что партия сама, без участия Кремля, примет решение о новом лидере. В пользу нового кандидата будет его узнаваемость, влиятельность, отношение к нему внутри партии, а также ресурсы, которые он сможет предложить.
Найти замену Жириновскому невозможно, но можно найти нового лидера. Лидерская партия может пережить отца-основателя. Сделать ставку на преемственность, традиции и новое в имиджевом и программном позиционировании. Леонид Слуцкий — вполне вариант, тяжеловес, — сказал «Известиям» политтехнолог Константин Калачев.
Глава АПЭК Дмитрий Орлов допускает, что при выборе лидера может быть учтено мнение сына Жириновского Игоря Лебедева, хотя оно не будет решающим.
ЛДПР — партия вождистского типа с «пирамидальной» структурой, жестко ориентированная на Владимира Жириновского, на его роль в российской политике и его имидж. С учетом того что она управлялась им с участием семьи, партию после его смерти ждет политический и организационный кризис, — заявил «Известиям» Дмитрий Орлов.
По его словам, в числе кандидатов, которые могли бы возглавить ЛДПР, ее известные представители: губернатор Смоленской области Алексей Островский, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, председатели комитетов Госдумы по международным делам и по труду Леонид Слуцкий и Ярослав Нилов.
Депутат Госдумы РФ, председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Но ни один из них несопоставим по влиянию и известности с Владимиром Жириновским. Поэтому предстоит серьезная борьба за лидерство, которая, безусловно, ослабит партию, — полагает эксперт.
Политтехнолог Александр Твердов уверен, что при подборе преемников нужно вспомнить, как, кем и для каких целей ЛДПР была создана в конце 1989 года.
— Одна из версий, что ЛДПР появилась при помощи спецслужб. Не надо забывать, что эта партия всегда была на стороне власти и выступала с патриотических позиций, за укрепление России и повышение ее статуса в мире. Неслучайно многие идеи, реализованные властью, сначала озвучивал Жириновский, — пояснил «Известиям» эксперт.
По его мнению, судьба партии будет зависеть от ее востребованности на политическом поле, а также бэкграунда ее потенциального лидера. Это может быть и Андрей Луговой, и Леонид Слуцкий, но вряд ли Михаил Дегтярев, который удачно справляется с губернаторскими обязанностями, считает эксперт.
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