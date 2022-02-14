Лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков: «Решение проблемы капитального ремонта жизненно важно»

Госпрограмма капитального ремонта не только превратилась в настоящее стихийное бедствие для россиян, но и фактически стала «квази-налогом». Размеры взносов из года и в год продолжают расти, однако, признавать провал программы ни в Минстрое, ни в регионах чиновники не спешат.

Сюжет: Недвижимость

Лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков направил открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Очевидно, что сегодня программа капитального ремонта нуждается в корректировке.

Но по факту, на сегодняшний день скорректирован лишь размер взносов. Как всегда, в сторону увеличения. В 2022 году максимальное повышение размеров взносов составило целых 70%.

Подробности – в открытом письме президенту.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаюсь к Вам с открытым письмом, в связи с тем, что все мои многочисленные официальные обращения в Ваш адрес по теме капитального ремонта были перенаправлены чиновникам, от которых я получил ответы, свидетельствующие о том, что они не собираются предпринимать какие-либо действия в части реализации моих предложений по совершенствованию действующей программы капитального ремонта. Одним из прямых следствий этого стало повышение размеров взносов на капремонт с граждан в 2022 году, утверждённое постановлениями региональных властей. Так, например, Омская область повышает взносы на капремонт на 71%, Ульяновская область на – 55%, Сахалинская область – на 49%. В 23 регионах повышение составит более, чем на 10%. А в 23 регионах повышения вообще не будет. В 24 регионах взносы повысятся на величину от 2 до 5% – данная индексация была утверждена ими несколько лет назад на перспективу 3-4 года и не учитывала ускорение темпов роста инфляции до 8,4% по итогам 2021 года. Все эти цифры ярким образом свидетельствуют об отсутствии единого механизма расчетов размера взносов на капитальный ремонт и механизма индексации этих взносов, утвержденного на федеральном уровне. Кроме того, очевидно, что за этими процессами отсутствует должный контроль по причине того, что эта функция не закреплена ни за одним федеральным ведомством.

(Источник: Партия Народное ЖКХ)

Из моего письма в 2021 году в Ваш адрес: «зафиксирован следующий рост (взносов на капремонт) в 2021 году: Мурманская область (50,00%), Санкт-Петербург (34,32%), Пензенская область (26,67%)».

Ответ Минстроя России на данное обращение: «повышение отдельными регионами минимального размера взноса на капитальный ремонт призвано скомпенсировать изначально установленный на недостаточном уровне минимальный размер взноса, и/или отсутствие его ежегодной индексации».

Таким образом, Минстрой России признал, что сформированный им механизм определения взносов на капремонт и механизм его индексации не работает. Поэтому в 2022 году максимальное повышение составило не 50%, а уже 71%!

Столь резкий рост взносов на капремонт самым негативным образом сказывается на гражданах, столкнувшихся с отсутствием роста или даже падением реальных доходов и создает условия для увеличения долгов по оплате капремонта, что, в свою очередь, ведёт к недофинансированности и срыву выполнения программы капремонта. Из ответа Минстроя следует, что он осведомлен об этой тяжелой ситуации, никак на неё не влияет, не предпринимает никаких действий и считает это нормальным.

Проблема установления взносов на капремонт, их индексация – не единственная проблема этой программы. По сути дела, государством создана финансовая пирамида, которая в итоге оставит граждан и без денег, и без капитального ремонта, и в ближайшее время мы столкнёмся с таким явлением, как «обманутые капитальщики».

Глава Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин в 2019-2020 годах, заявлял, что на счетах скопилось около 200 млрд рублей, собранных с граждан на капремонт, и эти деньги не освоили. С другой стороны, по заявлению аудитора Счетной палаты Светланы Орловой, программа капремонта на 1 января 2019 г. профинансирована лишь на 55%. По её словам, есть риски, что реализация программы капремонта может быть сорвана или вообще не выполнена в ближайшее время. Исходя из имеющейся у меня информации, я склонен больше доверять словам Светланы Орловой. Более того, я думаю, что ситуация намного хуже, поскольку со стороны государства отсутствует контроль за финансовым состоянием фондов региональных операторов капремонта. И если сейчас провести стресс-тест: сравнить объемы выполненных работ по капремонту и остатки денег на счетах фондов с общей суммой средств, собранных с граждан, в подавляющем большинстве случаев мы получим отрицательное сальдо, огромные кассовые разрывы, исчисляемые сотнями миллионов рублей. Иными словами, денег уже нет. Всё это приведет не только к тому, что государству придётся покрыть кассовый разрыв, исчисляемый миллиардами рублей, но и увеличить расходы на программу расселения из аварийного и ветхого жилья, поскольку без капитального ремонта жилой фонд начинает ветшать ускоренными темпами. А это уже триллионы рублей!

С сожалением приходится констатировать, что сотни миллиардов рублей, собираемых с граждан, исчезают, и никому до этого нет дела. Нет регулирования, нет надзора, нет контроля – бардак!

Но главным я считаю не имеющиеся проблемы и то, что капремонт стал фактически квази-налогом для граждан, а то, что со стороны Минстроя не предпринято никаких действий для изменения чудовищной ситуации, сложившейся в сфере капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Ярким свидетельством этого является подготовленный Минстроем России «Проект стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», в котором капремонт просто упомянут. Возможно, это сделано для того, чтобы потом попросить триллионы рублей на расселение аварийного и ветхого жилья из домов, в которых капитальный ремонт так и не был произведён. Это объясняет и то, по какой причине Минстрой отказывается рассматривать возможность применения механизма «Сначала капремонт – потом оплата», предложенного мной еще в 2015 году, и настаивает на авансовом способе формирования фондов капремонта, несмотря на угрозу обесценивания собранных средств граждан за период накопления.

Уважаемый Владимир Владимирович, для граждан России решение проблемы капитального ремонта жизненно важно. И это не только вопрос разумной платы и её индексации, но и вопрос безопасного и комфортного проживания в своём доме. Я не вижу иного способа решения этой проблемы, кроме Вашего прямого вмешательства в этот вопрос. Поэтому вынужден обратиться к Вам с открытым письмо в надежде на то, что Вы его прочтете и отреагируете.

С уважением,

Лидер Всероссийской

политической партии

«Народное ЖКХ» Креков С.С.