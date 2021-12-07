Лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков: «Проблемы ЖКХ являются наиболее острыми и обсуждаемыми гражданами»

Непомерные платежи, безумные штрафы и пени за долги по ЖКХ, низкое качество услуг, не тарифы, а квазиналоги, некачественный капремонт – вот лишь неполный список проблем, явившихся прямым следствием непродуманной политики Минстроя в области ЖКХ.

Сюжет: Недвижимость

Лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков обратился к главе кабмина Михаилу Мишустину с предложением создать специальное профильное ведомство – Министерство ЖКХ. По мнению инициатора предложения, первым шагом на пути решения накопившихся проблем в сфере ЖКХ должен стать кардинальный пересмотр базового подхода к регулированию отрасли. Проблемы ЖКХ больше нельзя задвигать в долгий ящик и решать по остаточному принципу.

Подробности – в открытом письме, адресованном главе правительства.

Открытое письмо

Уважаемый Михаил Владимирович, создание партии «Народное ЖКХ» явилось прямым следствием проводимой Министерством строительства и ЖКХ политики, направленной на формирование системы сборов и платежей с жителей многоквартирных жилых домов, которые по факту являются квазиналогами. То есть люди просто должны платить их потому, что так решило Министерство. Подтверждением этого является отсутствие прозрачных механизмов определения размера платы либо величины тарифов. Произвольно устанавливаемые объемы нормативного потребления коммунальных ресурсов, безудержная индексация и отсутствие контроля приводят к колоссальному росту коммунальных платежей. Растущие финансовые обязательства граждан за услуги ЖКХ не ведут к качественному изменению оказываемых услуг. Более того растет число техногенных аварий в этой сфере с большим числом погибших и пострадавших.

На протяжении длительного времени партия «Народное ЖКХ» делала всё, чтобы выстроить конструктивное взаимодействие с отраслевым Министерством для решения актуальных и насущных проблем граждан России в сфере ЖКХ. С этой целью нами были направлены следующие предложения: механизм «Сначала капремонт – потом оплата»; необходимость принятия «Закона о ТСЖ», регулирующего деятельность некоммерческих форм управления МКД; отмена НДС на услуги по управлению жилой недвижимостью; организация контроля за ростом взносов на капитальный ремонт; реализация концепции «Института доверительного управления» (ИДУ); создание института омбудсмена в сфере ЖКХ и другие. Все наши инициативы были проигнорированы либо не поддержаны Министерством. Негативный результат отказа Минстроя от взаимодействия с отраслевым сообществом и экспертами стал очевиден после публикации проекта «Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ». И дело не только в широко-обсуждаемых и сомнительных предложениях о формировании региональных операторов по управлению МКД. Для всех многочисленных проблем данной сферы Минстрой выделил всего лишь два раздела, в которых их даже толком не перечислил. Система односторонних решений, которые принимает Минстрой, не учитывает даже права граждан, которые он призван защищать. Подтверждением этого является принятие подготовленного Минстроем Постановления Правительства от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которое прекратило своё действие 01 января 2021 г. В этот период малоимущие граждане накопили огромные суммы задолженности, воспользовавшись предоставленной льготой. В результате многие утратили право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, поскольку она предоставляется только при отсутствии задолженности. Во многом следствием этого стал рост долгов за оплату услуг ЖКХ, зафиксированный в 1 квартале 2021 года - на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Этот рост задолженности сгенерирован гражданами благодаря действию указанного Постановления и напрямую угрожает деятельности и финансовой стабильности управляющих организаций и ТСЖ. По нашим данным, сегодня не менее трети из них находится в предбанкротном состоянии. Минстрой не только не предпринял необходимых действий по более мягкому выходу из льготного режима для граждан, но и ничего не сделал для компенсации издержек, возникших у Управляющих компаний и ТСЖ в связи с его действием.

Особенностью регулирования сферы ЖКХ является то, что во многом выработка решений происходит по аналогии со строительной сферой, находящейся в зоне регулирования Министерства строительства и ЖКХ. Такой подход не приемлем. Поскольку в одном случае мы строим объекты недвижимости, а в другом оказываем услуги по их обслуживанию. Ярким примером этого служит постановление Министерства, которое сначала утвердило рост нормативной сметной стоимости в строительстве на 25 %, а через некоторое время тоже самое было сделано и в части капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В результате в регионах России рассматривают возможность многократного повышения размера взносов на капремонт для выполнения программы капитального ремонта.

Последние годы проблемы ЖКХ являются наиболее острыми в общественной повестке, обсуждаемой гражданами. Они стали источником для новостных каналов, ток-шоу и активных политических спекуляций в период избирательных компаний.

Считаю, что подход Правительства к регулированию деятельности в сфере ЖКХ необходимо кардинально пересмотреть. Сегодня это одна из второстепенных задач Министерства строительства и ЖКХ, к решению которой приступают по остаточному принципу. В связи с этим единственным возможным решением в данной ситуации может стать создание самостоятельного министерства - Министерства ЖКХ, для которого данная проблематика будет приоритетной. Более того необходимо расширить деятельность вновь созданного министерства на сферу обслуживания нежилой недвижимости, которая сегодня никем в Правительстве не регулируется. Данную структуру предлагаю вывести из подчинения курирующего Минстрой вице-премьера Марата Хуснуллина, поскольку за период его руководства ситуация в сфере ЖКХ стала стремительно деградировать.

Уважаемый Михаил Владимирович, прошу Вас поддержать мое предложение о выведении функции регулирования сферы ЖКХ из-под ведения Министерства строительства и ЖКХ, создать в структуре Правительства новое министерство - Министерство ЖКХ, которое возьмет на себя курирование вопросов обслуживания объектов жилой и нежилой недвижимости, а также обеспечивающую её работу инфраструктуру.

С уважением,

Лидер партии «Народное ЖКХ»

Креков С. С.