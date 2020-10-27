Лидер «Объединённой платформы – За жизнь» выходит на ведущую роль в украинской политике

Местные выборы стали не только тотальным поражением Владимира Зеленского и его успешных собачьих парикмахеров – «слуг народа». Ни в одном более-менее крупном городе у них не получилось взять власть. Все кандидаты от партии власти в итоговых сводках болтаются на третьих-четвёртых местах. Зато как никогда чётко обозначились контуры новой власти в стране. Это, в первую очередь, региональные элиты – они-то и «взяли города» под контроль. Но приглядитесь, а кто же вторые? Люди Медведчука из ОПЗЖ!

Можно, наверное, возразить, что, де, вторые – не первые. Да как посмотреть. Победители местных выборов совершенно никак не представлены в центральной власти. В регионах они сильны, а в Киеве? Но теперь, когда им нужно будет решить что-то в столице, они знают, куда идти за подмогой – и это не офис президента. Фактически, ОПЗЖ и Медведчук превратились даже не в «альтернативную власть» в стране – после выборов они стали чем-то большим. У них – перспектива. Доказательство – второе место на выборах мэра Киева, и ещё неизвестно, чья возьмёт во втором туре, Кличко или Попова. В их очной схватке перевес может оказаться на стороне реалиста-прагматика, а не популиста-боксёра.

Обратите внимание и на результат во второй столице. Уж как ни носятся харьковчане со своим «народным» Кернесом (даже проголосовали за него, понимая, что, скорее всего, он не сможет продолжить работу из-за тяжёлой болезни), а вторым-то они привели представителя ОПЗЖ Фельдмана. В Одессе – аналогично. Выборы выиграл непотопляемый Труханов, но вторым-то пришёл Скорик из ОПЗЖ. Ни у Труханова, ни у Кернеса нет опоры в виде всеукраинской партии – это региональные деятели. Зато у Скорика и Фельдмана такая опора есть. Именно они и будут «решать вопросы» столичного уровня. В том числе и вопросы взаимодействия с Радой, и с силовыми структурами. Понятно теперь, кто настоящая власть на местах?

Третье (и ниже) место клоунов из несмешного цирка Зеленского – это 10-15 процентов народной поддержки в переводе на цифры. А было, напомним, 73 процента – всего год назад. Согласитесь, чтобы спустить такой политический капитал всего за год, нужно очень постараться. Последствия будут плачевны – спикер Рады Разумков наверняка поспешит оформить собственную политическую силу (и в этом ему помогут политики из ОПЗЖ), в которую вольются активные и популярные у избирателей мажоритарщики. А «соросята», в свою очередь, примкнут к фракции Европейской солидарности Петра Порошенко. Не исключено, что собственная фракция оформится и у олигарха Игоря Коломойского. Вот и не станет у «слуг» большинства в Раде, а это первый шаг к её роспуску. Налицо политический кризис. Удастся ли его преодолеть, или он станет финалом бесславной украинской государственности?