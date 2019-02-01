Лидер, но не фаворит: Почему рост популярности Зеленского ничего не значит

За два месяца до выборов президента на Украине сменился лидер рейтинга кандидатов. Им стал шоумен Владимир Зеленский, обогнавший Юлию Тимошенко. Царьград разбирается в причинах растущей популярности неопытного политика

Автор:

Курганов Дмитрий

Смена лидера

Согласно последнему опросу, проведённому социологической группой «Рейтинг», за Владимира Зеленского готовы проголосовать 19% граждан Украины. Таким образом, он обошёл в предвыборной гонке долгоиграющего, казалось бы, лидера – Юлию Тимошенко. Её результат немногим меньше – 18,2%.

Продолжает расти рейтинг и у действующего главы государства Петра Порошенко, он достиг отметки в 15%. Тройка лидеров уходит в отрыв от представляющего «Оппозиционную платформу» Юрия Бойко, за которого высказались 10% опрошенных. Рейтинг остальных кандидатов, которых зарегистрировано уже 26 человек, не позволяет говорить о них, как о претендентах даже хотя бы на второй тур.

Причины лидерства

Эксперты отмечают несколько причин, которые обеспечивают рост популярности Зеленского у избирателей. Во-первых, это грамотная работа политтехнологов, которые не стесняются в качестве главного преимущества шоумена представлять то, что оппоненты ставят ему в минус – отсутствие какого-либо управленческого опыта. В лояльных Порошенко СМИ комика называют, в том числе, «политическим дилетантом».

Вторая причина вытекает из первой. Как показал тот же опрос, 45% респондентов хотят видеть во главе Украину новую политическую фигуру, и этот тренд в команде Зеленского очень хорошо используют. Третий аспект – избиратели смешивают образ актёра, отлично раскрытый им в сериале «Слуга народа» (любопытно, что партия кандидата называется также – это не случайность), с реальным Зеленским. Всё-таки с экрана в данном случае буквально брызжет политическая сатира, в реальности же нужно решать вполне серьёзные вопросы.