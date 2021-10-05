Лидер НАУ Латушко назвал Лукашенко Саддамом Хусейном Европы

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Оппозиционный политик раскритиковал президента Белоруссии

Бывший белорусский министр и дипломат Павел Латушко, который был лишен ранга и должностей за поддержку противников действующего президента Александра Лукашенко, написал большую статью о событиях, произошедших в республике за последний год. Политик сравнил главу государства с иракским диктатором Саддамом Хусейном.

По мнению руководителя оппозиционной организации "Народное антикризисное управление", Лукашенко является европейским вариантом Хусейна. Он в очередной раз раскритиковал президента Белоруссии и призвал Евросоюз активнее бороться с ним.

К примеру, усложнение процедуры получения виз для белорусских чиновников, по словам Латушко, позволит наказать действующий режим, к которому оппозиционеры предъявили ряд обвинений.

На ютуб-канале лидера НАУ отмечается, что активное давление ЕС на власти Белоруссии началось на фоне миграционного кризиса. Ранее Латушко обвинил Лукашенко в организованной переправке нелегалов через государственную границу с европейскими странами. Брюссель разделяет эту точку зрения.

Кроме того, в статье говорится об экономических санкциях, введенных Евросоюзом против белорусских властей после вынужденной посадки в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту, а также его последующим арестом.

Меж тем, экс-министр недоволен "медленной и ограниченной" реакцией Брюсселя на действия президента Белоруссии. Политик подчеркнул, что глава государства не боится Евросоюза.

"Диктатор [Лукашенко] делает сто шагов вперед, а демократия в ответ медленно делает только один", – заявил Латушко.

Оппозиционер даже обвинил Лукашенко в захвате граждан и убийствах. Он отметил, что белорусский президент ведет себя в Европе, как Саддам Хуссейн.