Лидер Косова добровольно сдал пост президента и сдался

В Косове сдался сотрудникам миссии ЕС по верховенству закона бывший президент непризнанной республики Хашим Тачи. Он вместе с бывшим спикером парламента Кадри Весели является подозреваемым в совершении военных преступлений.

Тачи заявлял о готовности подать в отставку с поста после того, как в апреле спецпрокуратура выдвинула подозрения, что высокопоставленные чиновники замешаны в убийствах. Так, утверждалось, что экс-боевики так называемой Освободительной армии Косова Тачи и Весели несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп.

Обвинительный акт против Тачи был утверждён Специальным судом в Гааге. После этого лидер Косова объявил об отставке и готовности лично отправиться в Гаагу.

Весели также намеревается отправиться в Нидерланды. Бывший спикер косовского парламента подчеркнул, что он отправится туда самостоятельно - "не как задержанный".

Напомним, что Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косове в 1998-1999 годах работают с 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами, передаёт РИА Новости.