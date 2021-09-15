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Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано

15 сентября 2021, 04:20  •  126 • Политика
Во время телефонных переговоров президент США предложил председателю КНР лично встретиться, чтобы обсудить отношения между странами. Си Цзиньпин жестко отказал и предложил Джо Байдену сменить риторику.
Глава Штатов Джо Байден получил отказ по телефону от лидера Китая Си Цзиньпина. Американский президент предложил провести совместный саммит. Но глава КНР пристыдил собеседника, предложив "смягчить риторику" по отношению к его стране. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники.
Недавно лидеры двух государств общались по телефону. Переговоры длились примерно 1,5 часа. По данным газеты, президент США предложил встретиться лично, чтобы "найти выход из тупика американо-китайских отношений". Но Си Цзиньпин ответил "нет". Он призвал Джо Байдена смягчить тон по отношению к КНР.
Издание пишет, что в Вашингтоне после этого разговора пришли к выводу: китайские власти продолжают вести жесткую игру с США.
Официально Белый дом пока не комментировал информацию об отказе Си Цзиньпина.

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