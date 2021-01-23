Лидер ХДС категорически высказался об антироссийских санкциях: "Хотел бы видеть больше прогресса"

В интервью, данном Frankfurter Allgemeine Zeitung, он сказал, что на сегодня не видит причин для отмены санкций против России. По словам политика, санкционные меры в отношении Москвы были введены из-за "противозаконной аннексии Крыма" и вооружённого конфликта в Донбассе.

По его словам, Россия и сейчас "доминирует" на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и проявляет там "скрытые и открытые акты агрессии".

"Что касается Минских договорённостей, то я бы хотел видеть больше прогресса", - указал он, отметив, что в связи с этим не видит причин для отмены ограничений в отношении России.

Напомним, 22 января стало известно о том, что председателем Христианско-демократического союза стал премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. За Лашета было отдано свыше 83,35% голосов. Политик заявил, что такой результат - это "сигнал сплочённости ХДС".