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Лидер ХДС категорически высказался об антироссийских санкциях: "Хотел бы видеть больше прогресса"

23 января 2021, 12:55  •  133 • Политика
Преемник Ангелы Меркель, новый лидер партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Армин Лашет высказался об антироссийских санкциях. "Я бы хотел видеть больше прогресса", - заявил он.
В интервью, данном Frankfurter Allgemeine Zeitung, он сказал, что на сегодня не видит причин для отмены санкций против России. По словам политика, санкционные меры в отношении Москвы были введены из-за "противозаконной аннексии Крыма" и вооружённого конфликта в Донбассе.
По его словам, Россия и сейчас "доминирует" на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и проявляет там "скрытые и открытые акты агрессии".
"Что касается Минских договорённостей, то я бы хотел видеть больше прогресса", - указал он, отметив, что в связи с этим не видит причин для отмены ограничений в отношении России.
Напомним, 22 января стало известно о том, что председателем Христианско-демократического союза стал премьер-министр германской федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. За Лашета было отдано свыше 83,35% голосов. Политик заявил, что такой результат - это "сигнал сплочённости ХДС".

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