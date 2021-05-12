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Лидер ХАМАС объявил Израиль побеждённым

12 мая 2021, 03:55  •  53 • Политика
Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания объявил Израиль побеждённым. Он заявил о "новом балансе сил".
Израильские СМИ привели слова Хании о том, что бойцы ХАМАСа "добились победы в борьбе за Иерусалим". Лидер движения считает, что установлен "новый баланс сил" после ракетных обстрелов городов.
В западных СМИ появилась другая цитата Исмаила Хании, когда он говорит о готовности к возможной эскалации конфликта. Причём инициатором этой эскалации, по его мнению, будет Израиль, пишет "Интерфакс".
Так, 7 мая обострился палестино-израильский конфликт. Израиль и сектор Газа обменялись массированными ракетными ударами. Погибли мирные жители, в том числе дети.
Вечером 11 мая ХАМАС информировало о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива. Изначально боевики сектора Газа начали атаку для поддержки палестинских демонстрантов в восточной части Иерусалима.
Ранее премьер Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинцам. Он заявил, что те "заплатят кровью" за ракеты в сторону Израиля. Израильский глава Минобороны Бени Ганц анонсировал удары по сотням объектов в секторе Газа, подготовка к которым уже начата военными.

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