Лидер и мнения: чего ждут от пресс-конференции Путина

В 2020 году итоговая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате — с элементами прямой линии . Из-за сложной эпидемиологической ситуации президент будет отвечать на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарево . Именно пандемия и станет главной темой общения главы государства с россиянами, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. В СПЧ и Совете Федерации ожидают обсуждения проблем, связанных с социальными гарантиями , а в Общественной палате рассчитывают на закрепление того курса поддержки, который красной линией прошел через уходящий 2020-й . Политологи надеются услышать оценки борьбы с коронавирусом и считают, что Владимир Путин перед Новым годом сконцентрируется на позитивной повестке. Такой формат общения также позволит решить многие проблемы граждан, отмечают эксперты.

Новые форматы

Большая ежегодная пресс-конференция президента начнется в 12:00 мск 17 декабря . Судя по опубликованным телепрограммам нескольких каналов, в сетках программного вещания на трансляцию заложено три часа .

«Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра международной торговли », — сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Также из-за пандемии сотрудники региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа . Для связи с Москвой будут организованы специальные площадки. В Санкт-Петербурге, например, для журналистов уже расставлены стулья в президентской библиотеке.

Побеседовать с российским лидером смогут не только представители СМИ, но и все россияне . Вопрос можно отправить с помощью приложения «Москва — Путину» и через сайт, который также будет запущен в преддверии пресс-конференции. В столице на специально оборудованной площадке также будут работать волонтеры ОНФ .

— Они будут предоставлять возможность гражданам задать вопрос или озвучивать обращения, которые будут приходить по приложению для мобильных телефонов, — рассказал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, решение объединить форматы пресс-конференции и прямой линии было принято в связи с пандемией коронавируса . Ранее он сообщал и об отмене на два дня традиционных брифингов из-за подготовки к мероприятию.

Темы года

В уходящем году Россия столкнулась с пандемией коронавируса, приняла поправки к Конституции и выступила арбитром в решении внешнеполитических споров. Однако основными темами на пресс-конференции станут социальные права граждан и качество медицинского обслуживания, считают в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте .

— Наиболее актуальные проблемы связаны с падением платежеспособности населения, покупательской способности, ситуацией в экономике. Это вопросы малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций, повышение цен на продукты, на коммунальные услуги, — рассказал «Известиям» член СПЧ Александр Брод.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Он подчеркнул, что в течение «коронавирусного года» принимались меры по поддержке незащищенных групп населения и НКО. Тем не менее эти темы все равно будут на повестке дня. В Совете Федерации также полагают, что россиян в большей степени волнуют вопросы, связанные с оказанием помощи и снижением безработицы .

— Уверена, что граждан России интересуют прежде всего меры социальной защиты и возможные перспективы, связанные с нахождением работы. Немаловажны и меры поддержки для семей с детьми, — сообщила в разговоре с «Известиями» глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Людям очень важно услышать мнение президента по ключевым событиям уходящего года, полагает секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

— 2020 год запомнится всем и пандемией, и новыми вызовами глобального масштаба, с которыми столкнулся весь мир. Мы видели поддержку президента в решении всех проблем, которые были чувствительны для россиян. Ожидаем, что на пресс-конференции будет в очередной раз подтвержден курс на помощь гражданам, — отметила она в беседе с «Известиями».

Наследие пандемии

Опрошенные «Известиями» эксперты также полагают, что основной темой беседы главы государства с россиянами станет оценка результатов борьбы с коронавирусом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Есть одна главная тема, которая находится в центре всеобщего внимания. Это пандемия и трудности, с которыми сталкиваются люди из-за нее в повседневной жизни. Будет оценка действий власти по преодолению негативных последствий и в здравоохранении, и в социально-экономической сфере в целом. Когда мы вернемся к нормальности? Когда мы будем жить лучше, чем жили в начале 2020 года? Это волнует людей больше всего, и это будет главная тема, — пояснил «Известиям» председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Глава государства не будет концентрироваться на негативе, а сосредоточится на достижениях, которых страна смогла добиться в уходящем году, считает Константин Калачев.

— Пресс-конференция проходит за две недели до Нового года. Понятно, что президент должен будет сделать всё, чтобы не омрачать людям праздник, не портить им настроение . Будет больше социального оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Обязательно будет звучать тема пандемии, постепенное исправление ситуации, начало вакцинации, — прогнозирует эксперт.

Президент РФ Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Он также предположил, что внимание будет уделено и важным для россиян социально-экономическим показателям. В первую очередь это касается контроля над ценами на основные продукты питания . Ранее глава государства отреагировал на подорожание товаров и потребовал принять меры для прекращения роста стоимости продуктов. Уже 16 декабря премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании соглашения по стабилизации цен.

Гарантия решений

В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась более четырех часов. Президент ответил на 77 вопросов журналистов . Всего было аккредитовано 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. Тогда, как и обычно, были затронуты все актуальные международные и внутриполитические вопросы. Лидер страны рассказал о возможном изменении Конституции, коснулся резонансного дела Ивана Голунова, осудил скандально известную дискуссию о сдаче Ленинграда в Великой Отечественной войне и предложил Западу дать денег Украине.

Президент РФ Владимир Путин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР, социолог Дмитрий Потуремский назвал пресс-конференцию главы государства гарантией решения многих вопросов, реально волнующих граждан .

— Если какая-то проблема и какой-то конкретный случай оказывается в зоне внимания президента, то, очевидно, стоит ожидать решения. Пресс-конференция очень важна с этой точки зрения , — рассказал «Известиям» специалист.

Член СПЧ Александр Брод также отметил, что пресс-конференция поможет систематизировать проблемы и даст возможность главе государства выступить с рядом поручений , нацеленных на помощь в решении тех или иных задач.