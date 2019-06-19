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Лидер чешской оппозиции увидел в экс-президенте Вацлаве Клаусе "российского агента"

19 июня 2019, 05:54  •  24 • В мире
Глава оппозиционной чешской партии ТОР-09, бывший министр финансов Мирослав Калоусек считает, что экс-президент Чехии Вацлав Клаусе "был и остается российским агентом", завербованным еще до 2010 года.
К такому выводу оппозиционер пришел, прочитав статью бывшего президента, в которой тот подверг резкой критике идей мультикультуризма.
"Будучи молодым, я глотал выступления и книги Вацлава Клауса и верил ему (и верю до сих пор), что на рынке рабочей силы каждый купит самое выгодное для себя. А теперь от него слышу, что речь идет не о рынке, но о "вредоносном мультикультурализме", - написал Калоусек в Facebook.
На этом основании бывший министр финансов Чехии и сделал вывод, что Вацлав Клаус – давно завербованный "российский агент", который "активизировался" после 2010 года.
Клаус, второй президент Чехии, занимавший этот пост в период с 2003 по 2013 годы, в материале, опубликованном на сайте института, который сейчас возглавляет бывший политик, заявил, что международные фирмы, которые на практике проводят в жизнь "идеи мультикультуризма", не могут не вызывать раздражения. По его мнению, главная цель этих "космополитов" – стереть границы между странами и народами.
Кроме того, в этой же статье Клаус рассказал о своем выступлении в США, где они прочитал слушателям лекцию о России. По его убеждению, Западу надо просто научиться воспринимать Россию "такой, какая она есть", не пытаясь самоуверенно ее переделать на свой лад.
Об этом пишет "РИА Новости".

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