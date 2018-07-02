Лидер боевиков выдал всех: Эрдоган торговал с ИГИЛ*

В самый разгар кризиса в российско-турецких отношениях власти нашей страны неоднократно заявляли о том, что их турецкие коллеги имеют прямое отношение к торговле углеводородами с террористическим Исламским государством*. Публиковались фотографии цистерн, направлявшихся из оккупированных боевиками районов в сторону Турции. Некоторые из этих колон были атакованы российскими самолетами. Более того, приводились даже списки лиц, замешанных в этих торговых операциях. В них фигурировали имена ближайших родственников самого Реджепа Тайипа Эрдогана.

Турки вроде бы пытались оправдываться, но делали вид, что им все это неинтересно. Тем не менее, внутри России общество было убежденно в том, что Анкара фактически поддерживает террористов.

Через несколько месяцев ситуация резко поменялась. Эрдоган извинился за сбитый российский самолет и предложил дружить, а человека, решившегося на эту провокацию, спустя время и вовсе арестовали, правда, по какому-то иному поводу, возможно, надуманному. После этого в РФ предпочли забыть о столь громких обвинениях, и дела с Турцией пошли в гору. Многие до сих пор используют эту историю в качестве доказательства непоследовательности российской внешней политики.

Но надо отметить, что в этом нет ничего удивительного. Ключевое слово тут «политика», и она зависит от тех обстоятельств, что имеются на конкретный момент времени. Показателен в данном случае пример Трампа и Ына. Стоит вспомнить, как поначалу они обливали друг друга грязью, а потому вдруг стали соревноваться в том, кто придумает лучший эпитет в адрес своего коллеги. Именно так «психи» становятся «великими переговорщиками» и «талантливыми» людьми (Трамп позволял себе называть северокорейского лидера сумасшедшим, а потом вдруг передумал и дал куда более красивую характеристику — авт.). В общем, все довольно просто.

В российско-турецком случае все обстоит примерно так же, однако, забыть эту историю не дают постепенно всплывающие новые данные. Так один из плененных курдскими ополченцами руководителей Исламского государства Разик Радик Максимо (по неподтвержденным данным он родом из Азербайджана — авт.) дал на днях интервью журналистам.

По его словам, он лично был ответственен за продажу нефти. В ходе торговли ему доводилось иметь дела со многими сторонами, в частности, он заявил, что продавал нефть Турции и даже Дамаску. Неизвестно, как он торговал с официальными сирийскими властями, но вот в случае с Анкарой посредником выступала Сирийская свободная армия (является близким союзником Турции в Сирии — авт.).

В общем, те же самые обвинения, только исходят они от другой стороны сирийского конфликта. Есть много причин сомневаться во всем этом. Почему? Во-первых, курды заинтересованы в том, чтобы навредить Турции, и тут уж любые методы хороши. Чем больше у Эрдогана будет сторонних проблем, тем меньше напористости он сможет проявить в процессе решения курдской проблемы в Сирии. Во-вторых, подтвердить принадлежность интервьюируемого человека к Исламскому государству практически невозможно. Он мог быть рядовым членом этой банды или командиром низшего звена, или же он и вовсе никогда не воевал в рядах боевиков псевдохалифата.

Турецкий эксперт Керам Йылдырым уверен, что данная информация является фальшивой. Он вообще сомневается, что курды могли взять в плен человека, занимавшего в ИГ такой высокий пост.

— Влияние курдских вооруженных группировок в Сирии постепенно падает. Сначала они потеряли северо-западное Алеппо, теперь они уходят из восточного Алеппо. Самое унизительное для них то, что их выгоняют союзники. Да, Турции даже не понадобился хотя бы один выстрел для этого, США сами согласились на вывод YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) из Манбиджа. Можно не сомневаться, что это продолжится. Разумеется, YPG заинтересован в том, чтобы отсрочить этот момент или не допустить его вообще. Сделать это почти невозможно, но если между США и Турцией снова возникнут серьезные разногласия по северной Сирии, то на время они будут спасены. Такие обвинения связаны с этим, с попытками очернить Турцию в глазах других мировых лидеров, и по этой причине не стоит им уделять серьезного внимания.

«СП»: — То есть Турция никогда не имела никакого отношения к торговле с ИГ?

— Как государство Турция никогда не имела никаких отношений с ИГИЛ. Я не исключаю, что какой-нибудь гражданин Турции заключал сделки с ИГ, но это его личная инициатива, и в Турции за это положена ответственность. Мы все знаем, что Исламское государство добывало и продавало нефть. Но куда? Вероятно, та цена, что была назначена за эту нефть, заинтересовала многих, поэтому бизнесмены со всего мира могли участвовать в этом — из Китая, из России, из Турции, из США, из Израиля. Но эти люди не являются государственными лицами, их действия никак не связаны с политикой тех стран, что они представляют как граждане.

Российский политолог Олег Гущин солидарен с турецким коллегой и тоже считает, что курды заинтересованы в очернении Турции.

— Курдская проблема серьезная, и, разумеется, сами курды тоже хотят участвовать в ее разрешении. Сейчас, например, для них очень важно разбить этот «тройственный союз» между Турцией, Ираном и Россией. Если Москва и Тегеран уличат Анкару в сотрудничестве с ИГ, то могут быть большие проблемы. Но у Эрдогана, Путина и Рухани есть мозги и вряд ли на такую провокацию они клюнут. В общем-то, сейчас от курдов можно ждать чего угодно.

«СП»: — В прошлом имела место быть торговля между Турцией и ИГИЛ?

— Вероятно, так и было. Да, кто-то приобрел по дешевке пару партий цистерн, но это связано, наверное, только с жаждой наживы. Много имен называлось. Например, очень часто в этом обвиняли детей Эрдогана, но не самого Эрдогана. Впрочем, окончательно это так и не было доказано. Сейчас для России нет смысла копаться в этом, потому что это не соответствует нашим внешнеполитическим интересам.

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* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.