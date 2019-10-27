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Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
27 октября 2019, 18:39 • 139 • Украина
Лидер добровольческого полка «Азов» Андрей Билецкий записал видеообращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом информирует РИА Новости.
©president.gov.ua
Билецкий заявил, что Зеленский, пытаясь осуществить разведение войск в Донбассе, «сдаёт огромную территорию».
«Если вы решите исполнять эти угрозы — выбросить отсюда ветеранов, — то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча», — сообщил лидер «Азова».
При этом он отметил, что, «если с тысячей не получится, там будет десять тысяч».
Он также заявил, что бойцы «Азова» останутся в Золотом, так как они «имеют право на собственное мнение».
Ранее сообщалось, что Зеленский провёл разговор на повышенных тонах с представителями националистов в ходе рабочей поездки в район разведения сил у посёлка Золотое в Донбассе.
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