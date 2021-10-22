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Лидер "зеленых" в ФРГ назвала "Северный поток-2" инструментом для шантажа

22 октября 2021, 12:40  •  67 • Политика
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Москву обвинили в создании проблем на европейском рынке газа
Разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" было ошибкой. Об этом заявила сопредседатель партии "Союз-90/ Зеленые" в Германии Анналена Бербок.
По ее мнению, проект дает возможность России укрепить свои позиции в Европе, но при этом не несет ничего полезного для самих европейцев. Более того, энергетический кризис и скачок цен на рынке газа, по словам Бербок, вызван злонамеренными действиями Москвы.
"Сейчас нет дефицита мощностей для поставок российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища",
– приводит Spiegel слова лидера партии "зеленых", которая может войти в новую правящую коалицию в Германии. Политик подчеркнула, что Европа сейчас очень "уязвима для шантажа" в вопросах энергетики, чем пользуется Москва, продвигая свой "Северный поток-2". Бербок напомнила, что по европейскому законодательству "Газпром" не может быть и владельцем газопровода и его эксплуатантом, и потребовала от действующего правительства ФРГ соблюсти это правило.
Ранее Бербок уже призывала не выдавать разрешения на эксплуатацию "Северного потока-2" и обвиняла Россию в росте цен на газ. Но в бундестаге с ней не согласились, пояснив, почему Москва не имеет отношения к ситуации на спотовом рынке.
"Мы рассчитываем, что политик, который претендует на пост главы министерства иностранных дел ФРГ, будет грамотным и компетентным", 
– передает EADaily выдержку из выступления немецких парламентариев.
В сентябре в ФРГ прошли парламентские выборы, на которых правящая партия проиграла. Сейчас Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия пытаются договориться о коалиции, чтобы сформировать свое правительство. Как отметил накануне президент РФ Владимир Путин, Москва готова работать с любым руководством ФРГ, но ситуация в Берлине намечается "непростая".
"Там разнонаправленные политические взгляды у будущих политических сил в этой коалиции, возможной коалиции. Посмотрим, к чему это приведет на практике",
– цитирует РИА "Новости" Владимира Путина. Что касается увеличения поставок газа в Европу, то "Газпром" готов сделать это хоть сейчас, заверил российский лидер. Для этого нужно только, чтобы в Германии разрешили запуск "Северного потока-2".

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