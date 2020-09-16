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Личный разговор с Путиным привел в ужас экс-главу Госдепа

16 сентября 2020, 22:15  •  10 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тиллерсон покрылся мурашками после слов российского лидера
Боб Вудворд, журналист из США, в своей книге "Ярость" раскрыл любопытные подробности беседы российского лидера Владимира Путина с бывшим главой Госдепа Рексом Тиллерсоном. Оказалось, высокопоставленный американец не на шутку перепугался после фразы нашего президента о ядерном статусе РФ.
Об этом инциденте автору книги стало известно со слов американского главнокомандующего Дональда Трампа. Так, среди прочего, Вудворд описывает морскую прогулку Путина и Тиллерсона на яхте. Во время путешествия по Черному морю президент РФ решил напомнить экс-главе Госдепа о ядерном статусе нашей страны. Так лидер россиян хотел показать американцам, что к России нельзя относиться, как к "банановой республике".
По данным Вудворда, Путин сказал, что Вашингтон зря считает, что выиграл холодную войну. Такое заявление президента РФ заставило американского политика покрыться мурашками, пишет РИА ФАН.
Литературное творение Вудворда вышло в свет 15 сентября. Американский лидер уже успел высказаться о нем. По мнению Трампа, книга получилась скучной.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Трамп проговорился о секретном вооружении США. Он заявил, что у Пентагона есть ядерное оружие, которого до этого не было ни у кого.

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