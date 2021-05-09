Личный пилот Путина рассказал об особой безопасности на борту и поведении президента

Генеральный директор СЛО, а ранее шеф-пилот президента России Константин Терещенко высказался об организации полётов первых лиц страны, в том числе президента Владимира Путина. Говорил Терещенко о мерах безопасности и даже поведении первого на борту.

Большое интервью с Константином Терещенко ТАСС приурочил к 65-летию специального лётного отряда (СЛО) "Россия". Терещенко более 30 лет работал в отряде, в том числе 17 лет был шеф-пилотом президента России.

Одно из главных требований безопасности - доступ к самолётам СЛО имеют лишь сотрудники отряда. В том числе ремонтные работы проводит только собственный технический персонал. А если готовится визит президента России, то летят основной и резервный борт, а также передовая группа:

"На передовом шесть человек техперсонала, на резервном - четыре, два на основном, - отметил Терещенко. - Бригада из восьми человек может даже весь самолёт перебрать. Они к этому готовы, допущены".

То есть команда работает как экипаж подводной лодки. Полная автономия - и никого из посторонних лиц, подчеркнул спикер. Чужие руки в аэропортах не могут коснуться борта СЛО. В то же время самолёты первых лиц ведут диспетчеры, которые работают с любыми другими бортами. Что касается команды бортпроводников, тут тоже особые правила. Чтобы начать работу на самолётах, перевозящих руководство страны, придётся пробыть в отряде пять лет. Это особая школа, которую проходят все.

Президента России Владимира Путина Константин Терещенко назвал "очень комфортным пассажиром", который спокойно относится к любой ситуации:

"Нет каких-то повышенных требований. Может только поинтересоваться деталями полёта или уточнить, есть ли у нас проблемы", - добавил Константин Терещенко.