Личный формат президентов: Путин на "ты" обратился к Макрону

Журналисты обратили внимание на то, как президент России приветствовал гостя из Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Москву. Глава России Владимир Путин приветствовал коллегу и отметил, что рад возможности лично встретиться со своим гостем.

Журналисты обратили внимание, что президент России на "ты" обратился к Макрону.

"Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы. Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счёт", - отметил Путин.

В разговоре он заметил, что Макрон не первый президент Франции, который пытается решить украинскую проблему. "Франция принимает участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности. Это делали и твои предшественники", - уточнил президент России.

В свою очередь Макрон отметил, что диалог в вопросе безопасности и разрешения украинского кризиса необходим. Он добавил, что диалог - единственный способ, который "позволяет обеспечивать настоящую стабильность и безопасность для европейского континента".