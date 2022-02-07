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Личный формат президентов: Путин на "ты" обратился к Макрону
07 февраля 2022, 19:55 • 79 • Политика
Журналисты обратили внимание на то, как президент России приветствовал гостя из Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Москву. Глава России Владимир Путин приветствовал коллегу и отметил, что рад возможности лично встретиться со своим гостем.
Журналисты обратили внимание, что президент России на "ты" обратился к Макрону.
"Мы по телефону достаточно подробно обсуждали все эти вопросы. Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счёт", - отметил Путин.
В разговоре он заметил, что Макрон не первый президент Франции, который пытается решить украинскую проблему. "Франция принимает участие в решении фундаментальных вопросов европейской безопасности. Это делали и твои предшественники", - уточнил президент России.
В свою очередь Макрон отметил, что диалог в вопросе безопасности и разрешения украинского кризиса необходим. Он добавил, что диалог - единственный способ, который "позволяет обеспечивать настоящую стабильность и безопасность для европейского континента".
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