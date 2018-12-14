Личный Brexit Мэй: Премьер Британии покинула саммит лидеров ЕС

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула здание Евросовета в Брюсселе, где проходит в настоящий момент саммит лидеров ЕС. Ранее стало известно, что первая часть встречи в формате 28 участников подошла к концу. Теперь представителям 27 остающихся государств Евросоюза предстоит обсудить Brexit без главы правительства Соединенного Королевства.

Напомним, что ранее британские консерваторы голосовали по поводу выдвижения премьер-министру вотума недоверия. Тереза Мэй смогла сохранить контроль над своей партией, тем не менее достигнутая ее кабмином сделка по выходу страны из состава ЕС все еще не пользуется популярностью в парламенте.

При этом властные органы Евросоюза неоднократно заявляли, что нынешние условия Brexit - единственно возможные и не могут быть изменены. Визит Мэй в Брюссель многие связывали со стремлением добиться уступок от остающихся членов Евросоюза.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

О том, что Мэй покинула здание Евросовета, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.