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Личный Brexit Мэй: Премьер Британии покинула саммит лидеров ЕС

14 декабря 2018, 03:39  •  70 • Политика
Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула здание Евросовета в Брюсселе, где проходит в настоящий момент саммит лидеров ЕС. Ранее стало известно, что первая часть встречи в формате 28 участников подошла к концу. Теперь представителям 27 остающихся государств Евросоюза предстоит обсудить Brexit без главы правительства Соединенного Королевства.
Напомним, что ранее британские консерваторы голосовали по поводу выдвижения премьер-министру вотума недоверия. Тереза Мэй смогла сохранить контроль над своей партией, тем не менее достигнутая ее кабмином сделка по выходу страны из состава ЕС все еще не пользуется популярностью в парламенте.
При этом властные органы Евросоюза неоднократно заявляли, что нынешние условия Brexit - единственно возможные и не могут быть изменены. Визит Мэй в Брюссель многие связывали со стремлением добиться уступок от остающихся членов Евросоюза.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
О том, что Мэй покинула здание Евросовета, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

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