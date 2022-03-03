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Личный адвокат Дональда Трампа: "Партнеры обокрали Украину на 100 млрд долларов и бросили"
03 марта 2022, 04:30 • 112 • Политика
Рудольф Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат Дональда Трампа раскрыл детали сделки по захвату власти на Украине. Администрация Барака Обамы получила миллиарды долларов, незаконно выведенных из страны.
Джулиани утверждает, что в разрушении Украины, огромной страны в Европе, виноваты экс-президент США Барак Обама и его администрация. По сговору с Петром Порошенко, которому они помогли прийти к власти в 2014 году через Майдан, из страны было вывезено 100 млрд долларов.
– утверждает адвокат Трампа.
Также он пишет, что зверские преступления пытались прикрыть демократией и сменой политического курса на Украине. При этом Джулиани заявляет, что в отличие от Обамы, Дональд Трамп, будучи президентом, не совершал никаких правонарушений, а значит и импичмент, который ему объявляли, был неправомерен. Напоминаем, что одной их косвенных причин, по которой собирались лишить власти Трампа, стала его инициатива проведения расследования взаимоотношений США и Украины, в частности получить полное представление о роли семейства Байден в махинациях и отмывании денег компанией Burisma.
Адвокат Трампа сообщает, что во время правления Порошенко деньги выводились из страны нагло, а тех, кто этому препятствовал, увольняли по прямому указанию из Вашингтона. Правда, не все деньги ушли на счета Демпартии, которую и представлял Барак Обама. По крайней мере 30% осело на личных зарубежных счетах Петра Порошенко и его приближенных, сообщает издание "Русские Афины".
США потратило на развитие демократии в Украине 5 млрд евро. Получается прямо фантастически выгодная сделка – за 5 миллиардов получить 100 миллиардов.
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