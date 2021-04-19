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Личные данные сторонников Навального "слили" в Сеть

19 апреля 2021, 14:00  •  79 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Штаб блогера ввел в заблуждение участников акции, пытаясь снизить уровень проблемы
В "слитой" базе сторонников Алексея Навального хранилась информация с персональными данными. Это стало известно после того, как участникам акции в поддержку блогера стали приходить письма от неизвестных.
Ранее выяснилось, что в Сеть попала база участников мероприятий в поддержку Навального. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, выполняет в РФ функции иностранного агента) Иван Жданов признал утечку, но успокоил пользователей, заявив, что в базе после регистрации на сайте сохранялись исключительно адреса электронной почты участников, "без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных".
Как оказалось, это не так. В частности, сотрудник "Дождя" получил письмо, в котором говорится об обмане Жданова, а в качестве доказательства приведены реальные ФИО журналиста, дата рождения, адрес регистрации. То есть соратники Навального собирали эту информацию, а сейчас конфиденциальные данные попали в руки неизвестных.
По словам соратника Навального Леонида Волкова, базу "слил" бывший работник ФБК. Волков извинился перед пострадавшими, но не объяснил, зачем организация собирала личные данные участников акций.

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