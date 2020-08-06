Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"

Супруга Гордона Алеся Бацман сообщила некоторые подробности об интервью с Лукашенко. В своём Facebook она привела несколько цитат белорусского лидера, некоторые из которых касаются Украины. В частности, Лукашенко вспомнил разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором тот якобы признал, что ситуация с Украиной "зашла слишком далеко".

"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?". "Кажется", - ответил мне Шойгу, - цитирует Бацман президента Белоруссии.

Лукашенко также признался, что он бы "воевал за Крым" и положил бы там тысячи людей. Что у него нет денег для бегства в Россию, как у экс-президента Украины Виктора Януковича. И что коронавирус Белоруссии "подкинули".

Отметим, что полное интервью выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в 18:00 по киевскому (совпадает с Москвой) времени.

Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин полагает, что разговоры о вероятном сотрудничестве Минска и Киева - это попытка обеих стран использовать друг друга в своих целях. Украина хочет заполучить себе союзника, настроенного против России. Белоруссия - использовать своё сближение с Киевом для давления на Москву.