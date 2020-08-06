Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Политика

Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"

06 августа 2020, 21:40  •  55 • Политика
Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона описала его беседу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"
Супруга Гордона Алеся Бацман сообщила некоторые подробности об интервью с Лукашенко. В своём Facebook она привела несколько цитат белорусского лидера, некоторые из которых касаются Украины. В частности, Лукашенко вспомнил разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором тот якобы признал, что ситуация с Украиной "зашла слишком далеко".
"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?". "Кажется", - ответил мне Шойгу, - цитирует Бацман президента Белоруссии.
Лукашенко также признался, что он бы "воевал за Крым" и положил бы там тысячи людей. Что у него нет денег для бегства в Россию, как у экс-президента Украины Виктора Януковича. И что коронавирус Белоруссии "подкинули".
Отметим, что полное интервью выйдет на YouTube-канале "В гостях у Гордона" в 18:00 по киевскому (совпадает с Москвой) времени.
Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин полагает, что разговоры о вероятном сотрудничестве Минска и Киева - это попытка обеих стран использовать друг друга в своих целях. Украина хочет заполучить себе союзника, настроенного против России. Белоруссия - использовать своё сближение с Киевом для давления на Москву.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
06 августа 2020, 12:30
"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии
06 августа 2020, 07:55
"Гордон - отвратительный": Лукашенко обменялся сенсациями с "главным журналистом Украины"
06 августа 2020, 07:55
Зеленский затеял масштабную реформу: Первой жертвой стал глава разведки Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях...
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2020, 11:00
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
02 августа 2020, 05:50
Корчинский призывает поквитаться за «небесную сотню» «адской тысячей»
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
02 августа 2020, 15:00
Обман Лукашенко с задержанными россиянами разоблачили
03 августа 2020, 21:15
Путин нашёл для себя новый Крым: CNBC готовят США к "большому сюрпризу"
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
03 августа 2020, 23:05
СМИ: Путин приготовил миру августовский сюрприз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.