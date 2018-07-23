«Личности установлены»: Следственный комитет задержал шестерых сотрудников колонии, причастных к избиению заключённого

Шестеро сотрудников колонии №1 в Ярославской области, причастных к избиению заключённого, задержаны. Как сообщают в Следственном комитете, остальные фигуранты дела находятся в розыске. В самой колонии, по словам омбудсмена региона Сергея Бабуркина, поддерживается порядок, идёт следствие. Между тем сообщается, что адвокат пострадавшего Ирина Бирюкова, ранее опубликовавшая видео с избиением, покинула Россию. По данным фонда «Общественный вердикт», где работает Бирюкова, она выехала за границу из соображений безопасности — предположительно, в её адрес начали поступать угрозы. СК изучает эту информацию. По итогам проверки может быть начато уголовное дело, а юристу предоставят защиту со стороны государственных органов.

По делу о превышении полномочий задержаны шестеро сотрудников ярославской колонии. Проводятся мероприятия по задержанию остальных принимавших участие в избиении заключённого. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Ярославской области.

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключённого. Сегодня уже задержаны 6 человек. В суд будут направлены ходатайства следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что расследование инцидента было передано в отдел особо важных дел СК. Специальной следственной группой уже проведены обыски на территории колонии №1, в ходе которых были изъяты документы. По итогам следствия будет также рассмотрено бездействие как руководства колонии, так и ответственных лиц.

Напомним, 20 июля издание «Новая газета» опубликовала 10-минутный видеоролик. На записи показаны люди в форме сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые избивают человека. В фонде «Общественный вердикт», предоставившем запись СМИ, утверждают, что избиению в ролике подвергся Евгений Макаров, осуждённый в 2012 году по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Само же правонарушение, по информации фонда, было совершено 29 июня 2017 года.

Утверждается, что запись была сделана с портативного видеорегистратора одного из сотрудников колонии.

По информации правозащитников, после публикации этого видеоролика адвокат Макарова была вынуждена покинуть страну из-за угроз. Следственный комитет инициировал проверку в отношении данного заявления. В случае, если информация подтвердится, будет заведено уголовное дело.

«По сообщениям СМИ об угрозах в отношении Бирюковой начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При подтверждении угроз в целях обеспечения безопасности в отношении адвоката и ее семьи будут приняты меры государственной защиты», — заявила ТАСС старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Кристина Гузовская.

В штатном режиме

При этом в самой ярославской колонии ИК №1 обеспечивается порядок, хотя от исполнения обязанностей было отстранено 17 её сотрудников. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека по области Сергей Бабуркин. Он также сообщил, что исправительное учреждение работает в штатном режиме, несмотря на большое число представителей ФСИН из Москвы и областную прокуратуру, проводящую опросы среди осуждённых.

«Я сегодня посетил колонию №1, там нет паники, обстановка нормальная, колония работает в обычном режиме. Я поговорил с осужденными, в том числе один на один. Все они подтверждают, что никакого давления на них не оказывается в плане дачи ими показаний, опрос проводится объективно. Настроение у осужденных разное, но в целом колония живет по установленному порядку», — цитирует Бабуркина ТАСС.

При этом он добавил, что обращение Макарова об избиении он получил 2 июля 2017 года. Тогда он отправил запрос в СК с требованием провести проверку и при необходимости возбудить дело. Результаты проверки подтвердили получение заключённым травм, после чего Следственный комитет внёс представление с требованием разъяснить ситуацию в адрес УФСИН по Ярославской области. Однако полученный в качестве разъяснения видеоролик не содержал сцены насилия. Теперь же выяснилось, что это была только часть записи.

«Мне тогда показывали видео первой части этих событий, где Макаров дерзит, не повинуется, оскорбляет сотрудников ФСИН, отказывается выходить из камеры. О том, что у видео есть такое продолжение, не было речи, то, что обнародовали сейчас, тогда показано не было», — сказал Бабуркин.

«Вне рамок закона»

RT поговорил с Дмитрием Ишевским, отбывавшим наказание в данной колонии и знакомым с Макаровым. Он сообщил, что заключённые, попадающие в штрафной изолятор, регулярно подвергаются избиениям.

«Видео, которое попало в сеть, — это всего-навсего один десятиминутный сюжет, — заявил Ишевский. — Был случай, когда избиения продолжались на протяжении двух с половиной часов».

При этом бывший заключенный выразил мнение, что отличие данной колонии от других заключается в насилии не со стороны других заключённых, а от самих сотрудников ФСИН.

«К сожалению, те люди, которые требуют соблюдения закона, часто сами оказываются вне рамок закона», — сказал он.

Сотрудник фонда «Общественный вердикт» Яков Ионцев в беседе с RT рассказал, что Евгений Макаров после проверки в июле 2017 года был переведён в другую ярославскую колонию, в которой несмотря на другого рода проблемы, он не подвергается насилию.

«Когда я был у него на свидании 12 июля, у меня за спиной стоял дежурный помощник начальника колонии. Это противоречит закону, так как свидания должны проводиться в условиях конфиденциальности. Несмотря на эти проблемы, я точно знаю, что сейчас Макарова не пытают», — сказал он.

Между тем зампред Общественной палаты Ярославской области по развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан Владимир Антонов в беседе с RT отметил, что колония была образцовой до смены руководства в 2016 году. В то время он занимал пост председателя областного ОНК и был хорошо знаком с происходящим в учреждении.



«Восемь лет я был председателем общественно-наблюдательной комиссии. У нас, кроме колонии, есть изоляторы временного содержания, комнаты задержанных. Работы много — мне приходилось брать дополнительные дни и ездить это проверять. Могу сказать, что до Чирвы (Александр Иванович, уволенный в мае 2017 года начальник ярославской колонии. — RT) предыдущий начальник руководил колонией 16 лет. Она была одной из лучших не только в управлении, но в целом по стране. И показатели были хорошие, и производство налажено. Но этому человеку было 60 лет, он ушел, после этого все это и началось», — заявил Антонов