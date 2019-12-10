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«Личность неординарного масштаба»: скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
10 декабря 2019, 18:24 • 80 • В России
На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он возглавлял городскую администрацию с 1992 по 2010 год. Как отметил президент России Владимир Путин, глава города работал в сложный исторический период и многое сделал, чтобы столица «стала одним из лидеров возрождения» страны. Соратники Лужкова вспоминают его как талантливого градоначальника, который «системно решал задачи».
Reuters
В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Эту информацию подтвердил действующий мэр столицы Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Лужкова. Глава государства отметил, что бывший мэр Москвы был талантливым организатором, которого уважали и которому доверяли жители столицы.
Свои соболезнования выразил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.
«Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения. Нельзя забывать, что Лужков возглавлял крупнейший российский город, столицу, в самый сложный период. Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова», — сказал он.
Как сообщает РЕН ТВ, Лужков умер в больнице Мюнхена. По данным телеканала, после плановой операции начались осложнения и экс-мэр не смог выйти из наркоза.
Как сообщил РИА Новости главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, причиной смерти стала «сильная аллергическая реакция».
В генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили, что получили от помощника Лужкова информацию о его гибели и готовы оказать помощь семье бывшего политика.
«Мы готовы полностью помочь во всём необходимом, в таких вопросах, как выдача свидетельства о смерти и остальных вопросах», — приводит РИА Новости заявление дипведомства.
В пресс-службе московской мэрии также рассказали, что Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
«Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата и время пока уточняются», — приводит ТАСС слова собеседника в пресс-службе.
Второй мэр Москвы
Лужков родился 21 сентября 1936 года. До прихода в политику он занимался наукой и работал в химической промышленности.
В 1968 году он вступил в КПСС, а первый политический пост получил в 1975-м — тогда он стал депутатом Бабушкинского районного совета Москвы.
После распада СССР он принял участие в выборах столичного градоначальника в качестве кандидата на пост вице-мэра при Гаврииле Попове. Спустя год Попов ушёл в отставку и Лужков занял его место. С тех пор и до 2010 года Юрий Лужков возглавлял городскую администрацию Москвы.
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В 2010 году Лужков был отправлен в отставку занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Как позже пояснил занимавший тогда пост руководителя администрации президента Сергей Нарышкин, Лужков был уволен из-за неэффективного управления городом и в связи с высоким уровнем коррупции в столице, допущенным руководством.
«Это, во-первых, крайне неэффективное управление городом и, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенной Лужковым и его окружением», — подчёркивал Нарышкин.
После завершения политической карьеры в 2010 году Лужков занялся предпринимательством. Преимущественно его бизнес-интересы были связаны с сельским хозяйством.
За свою жизнь Лужков получил множество наград и орденов — как российских, так и зарубежных. В 2000 году ему был вручён орден Почёта, также он был одним из 54 полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Последний (IV степени) он получил в 2016 году.
В числе его наград также армянский орден Святого Месропа Маштоца, белорусские ордена Дружбы народов и Франциска Скорины, украинский орден князя Ярослава Мудрого V степени, баварский орден «За заслуги» и многие другие.
«Возглавлял Москву в сложный период»
Действующий глава московской администрации Сергей Собянин напомнил, что Лужков возглавлял город в сложный период.
«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — написал он в Twitter.
По мнению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, Лужков смог сделать из советской столицы мегаполис мирового уровня.
«Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Лужкова всегда отличала забота о людях, убеждён секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«По его инициативе в городе было запущено множество социальных программ, направленных на поддержку жителей. И москвичи помнят об этом. Недаром те надбавки, которые получают столичные пенсионеры, до сих пор называют лужковскими», — приводит его слова пресс-служба партии.
Турчак напомнил, что Лужков был одним из основателей партии «Единая Россия».
Как отзывчивого человека его помнит певец Лев Лещенко. В разговоре с RT он выразил мнение, что Лужков фактически заложил фундамент под благополучие Москвы.
«Человек, устремлённый в будущее, очень много сделал для Москвы, заложил практически фундамент. Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжёлое время, с честью вышел из положения, сделав Москву одним из самых великолепных городов. Очень порядочный, отзывчивый, внимательный человек, который излучал какую-то энергию, искреннюю любовь к людям, к тому делу, которым он занимался. Я считаю, он был великим человеком», — убеждён Лещенко.
«Сумел сделать практически невозможное»
Тепло вспоминают Лужкова также и его соратники. Так, вице-президент ПАО «Роснефть» Сергей Цой, который работал пресс-секретарём мэра с 1992 по 2010 год, считает, что Лужков смог сделать почти невозможное.
Говоря о характере, Цой признал, что Лужков был «человеком строгим и даже очень жёстким». Впрочем, собеседник RT признал, что это было необходимо из-за стоявших перед ним больших задач.
«А в общении он был добрым, приятным, доброжелательным и очень интересным человеком. Я считаю, что таким и должен быть руководитель, — убеждён Цой. — Пришёл человеком, который состоялся в научном мире, многого достиг. И хотя это совсем другая работа, прежний опыт в науке ему очень помог, потому что он системно ставил задачи и системно их решал. При этом увлекался музыкой, разными видами спорта — всё это было ему интересно, хотя времени на все увлечения и хобби часто не хватало».
Разделяет мнение Цоя и Сергей Ткаченко, который возглавлял институт Генплана Москвы при Лужкове.
«Он читал все чертежи. Мы рассказывали ему свои проекты, и он в беседе один на один внятно и доходчиво объяснял, что ему хотелось бы. Он был совершенно адекватный человек, не гнушающийся нормального простого общения. И не только с руководителями подразделений, а с простыми архитекторами», — подчеркнул он в беседе с RT.
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