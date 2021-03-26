Лично не приглашал, но: В Белом доме прояснили ситуацию по встрече Байдена и Путина

Байден заявил, что ещё не говорил с Путиным и Си Цзиньпином об их участии в саммите по климату. Однако Путин был среди 40 мировых лидеров, приглашённых на встречу, уточнили в Белом доме.

В Белом доме прокомментировали приглашение президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату. Президент США Джо Байден заявил, что ещё не говорил об этом с российским и китайским лидерами.

Речь идёт о Климатическом саммите, который должен состояться в апреле этого года. Издание Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщило, что Байден пригласил на мероприятие Путина и Си Цзиньпина.

Байден заявил, что ещё не говорил с Путиным и Си Цзиньпином об их возможном участии в саммите по климату в апреле,

- сообщает пул Белого дома.

При этом отмечается, что Джо Байден отправил приглашения на саммит 40 мировым лидерам. Среди них был и Владимир Путин. Мероприятие запланировано на 22-23 апреля и должно пройти в онлайн-формате.