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Лично не приглашал, но: В Белом доме прояснили ситуацию по встрече Байдена и Путина
26 марта 2021, 23:30 • 59 • Политика
Байден заявил, что ещё не говорил с Путиным и Си Цзиньпином об их участии в саммите по климату. Однако Путин был среди 40 мировых лидеров, приглашённых на встречу, уточнили в Белом доме.
В Белом доме прокомментировали приглашение президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина на переговоры по климату. Президент США Джо Байден заявил, что ещё не говорил об этом с российским и китайским лидерами.
Речь идёт о Климатическом саммите, который должен состояться в апреле этого года. Издание Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщило, что Байден пригласил на мероприятие Путина и Си Цзиньпина.
- сообщает пул Белого дома.
При этом отмечается, что Джо Байден отправил приглашения на саммит 40 мировым лидерам. Среди них был и Владимир Путин. Мероприятие запланировано на 22-23 апреля и должно пройти в онлайн-формате.
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