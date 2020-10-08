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Лично и почти в кулачок: почему Меркель шушукается за спиной своего МИДа?

08 октября 2020, 19:30  •  80 • Аналитика
© REUTERS / Bundesregierung/Jesco Denzel
Традиция личной дипломатии существует давно. Один из ярких примеров последних десятилетий – бывший президент США Джимми Картер. После ухода из Белого дома он не отошел от политики, а стал неофициальным представителем интересов Вашингтона в разных вопросах и точках мира, где американские власти не могли действовать при помощи открытой дипломатии.
Еще один пример – канцлер Германии Ангела Меркель. Первой пробой пера считают встречу с Далай-ламой еще в самом начале ее правления. Тогда разразился дипломатический скандал. Резко отреагировал Китай и даже соратник канцлера Франк-Вальтер Штайнмайер, который в те годы занимал пост главы немецкого МИД.
После этого госпожа канцлер старалась действовать аккуратно: хотя и продолжала встречаться с диссидентами из разных стран, но делала это уже не так открыто и официально. Дабы не раздражать своих дипломатов, и не провоцировать на лишнее обострение страны, из которых приехали, а в ряде моментов, убежали ее гости.
Но в последнее время тактика Меркель изменилась. Сначала она навестила в клинике "Шарите" Алексея Навального. Встреча вроде бы была тайной, но о ней прежде сообщили немецкие СМИ, а потом и сам Навальный. По его словам, беседа была личной, а не политической.
На днях у Меркель состоялся разговор с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Уже открытый. По крайней мере, об этом было объявлено официально. Но тут фрау использовала тот же прием, но с другой стороны, поскольку о содержании беседы даже в век открытых медиа почти ничего неизвестно.
Ангела Меркель – опытный политик, иначе бы она не продержалась во власти столько лет. Так что считать такое ее поведение "личным любопытством" не приходится, подобные встречи больше похожи на политический сигнал и официальную позицию Германии по тому или иному вопросу.
Автор Константин Огарёв, радио Sputnik
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