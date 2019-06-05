Личная самооборона. Суд и следствие: два жизненных примера • 73 • Аналитика Если бы пришлось выбирать между свободой выборов и свободой печати, то я бы выбрал свободу печати.

Высказывание какого-то исторического деятеля



Те, кто более или менее регулярно почитывает мои публикации, смогут вспомнить, что я там упоминал шумные медийно-общественные кампании в защиту самооборонщиков, которым грозила тюрьма, успехи этих кампаний, своё посильное участие в них. Писал я также и о том, что всё больше представителей правоохранительной и судебной систем начинают открыто сочувствовать идее личной вооружённой самообороны граждан, стараясь в своей деятельности не следовать сложившейся практике расследования подобных дел и карательства за них. Исходя из этого, я писал, что уже появилась и нарастает необходимость в медийно-общественной защите следователей, судей и прокуроров, проявляющих вполне законную лояльность к самооборонщикам, которая расходится со сложившейся судебно-следственной практикой, либо полицейских, которые без церемоний применяли оружие при задержании отпетых преступников. В частности, я сам организовывал и участвовал в акции движения "Право на оружие" в защиту московских полицейских, которые, гоняясь за узбекским наркодилером, застрелили его, когда он на своей тачке начал гнать по проезжей части среди прохожих.









Короче говоря, я начал получать очень любопытные письма и хочу рассказать о двух, которые пришли за последние полтора года. Рассказ этот я согласовал с авторами писем, все просили о максимальной анонимности изложения. Итак…



В некоем, отнюдь не депрессивном, а довольно процветающем городе со статусом районного центра, жил парень из простой семьи, талантливый боксёр полутяжёлого веса с мощным ударом правой и замечательной реакцией. Однажды он выиграл очень престижные соревнования и, когда вернулся домой, то его радостно затащили в ночной клуб знакомые ребята из "золотой молодёжи", местные мажоры, которым льстило иметь чемпиона в своей компании. А в клубе другая, более крутая мажорская толпа обозлилась из зависти и начала демонстративно приставать к девушкам из компании боксёра, завязалась драка, "крутые" налетали, как безбашенные, позже выяснилось, что они "травки" накурились. Боксёр за своих тоже "впрягся", работал как основной боец, бил бережно, только по корпусу, раскидывал неприятелей словно мячики. И вдруг, в какой-то момент, увидел, что вожак соперников сейчас всадит в него нож, ответ прошёл на одной реакции! Руку с ножом блокировал левой, даже слегка порезался, а правой врезал от души по морде. Не убил, даже не нокаутировал, но озверевший тип очень неудачно упал на какой-то угол. Перелом позвоночника, колясочная инвалидность на всю оставшуюся жизнь. Дальше — полиция и следствие. А пострадавший оказался сыном самого богатого местного воротилы, который с мэром "вась-вась" осваивал муниципальные бюджеты на строительство и благоустройство города. В общем, следствие соответственно "простимулировали" и настроили, дело поступило в суд, боксёру "заказали" самый долгий срок за нанесение тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Дело получилось шумное, город взволновался, многие сочувствовали боксёру, но с горестной покорностью не верили в справедливое решение. Мать несчастного парня поседела и выплакала все глаза. И вдруг судья, опытный, уважаемый, заслуженный человек, вынес практически оправдательный приговор, дав маленький условный срок с учётом того, что боксёр дрался выпивши!! Столбняк! Но прокурор и адвокаты потерпевшего быстро подали кассацию в область в полной уверенности, что дело вернут на пересмотр уже другому судье. Перед областным слушанием судья, отпустивший боксёра, переговорил с председателем и всей коллегией облсуда, где заявил, что в случае, если область вернёт дело на повторное рассмотрение, он поднимет на ноги все местные и российские СМИ и сам станет готовить боксёру кассационные жалобы во все инстанции вплоть до Европейского суда! Областные судьи даже обеспокоились поначалу, мол, не свихнулся ли их коллега ненароком? Но потом всё закончилось тихо, солидно, компромиссно... Областной суд оставил приговор в силе, а районный судья из суда уволился, как бы ответив своей отставкой вместо боксёра тем, кто жаждал мести.



Вторая история пришла из южных краёв от перспективного молодого прокурора, теперь уже бывшего. Как только он получил должность в областной прокуратуре, его тут же поставили надзирать за следствием по делу об убийстве с тем, чтобы в дальнейшем он поддерживал обвинение на суде. И вдруг оказалось, что в убийстве на почве личной неприязни во время конфликта, говоря проще, драки, обвиняется человек, которого он хорошо знал. Оба они из местного районного города, учились в одной школе, даже приятельствовали. Этот одноклассник прокурора долго был в армии контрактником, прошёл горячие точки, имеет награды и ранения, а также длительную репутацию человека не только смелого, но и честного, уравновешенного, доброжелательного. Молодой прокурор начал очень пристально приглядываться к следствию, опросил лично местных оперов, которые первыми были на месте убийства, изучил все показания подследственного. И нарисовалась картина... Однажды, непоздним летним вечером, будущий подследственный шёл по глухому переулочку родного городка, там таких закоулков немало в секторе частных одноэтажных домиков с садами. И вдруг из-за угла на него наскакивает какой-то тип нос к носу и буквально в лицо тычет пистолет, требует убрать руки за голову и тут же своей свободной рукой начинает обшаривать карманы мужчины. Но тот среагировал, неожиданно цапнул руку с пистолетом, развернув на 180 градусов! И грохнул выстрел, прямо в глаз нападавшему, наповал. Поначалу самооборонщик растерялся, пытался сам как-то "оживить" грабителя, трогал за лицо, пистолет тоже похватал без понятия. Потом с помощью людей вызвал полицию и "скорую", дал показания. А через пару дней его арестовали и отвезли в областной центр на следствие. Убитый оказался мелким рецидивистом, отсидевшим два небольших срока: один по малолетству за хулиганство, второй — за попытку грабежа. К тому же наркоман, возможно, роковое нападение было сделано, чтобы добыть на "дозу" из страха перед приближающейся "ломкой". Его пистолет оказался нелегальным травматом. Следствие уверенно вело дело к тому, чтобы самооборонщик тяжело сел за убийство в драке на почве личной неприязни, предвкушая поощрения за раскрытие убийства и улучшение общих областных показателей по раскрываемости. Строился этот расчёт на двух пунктах: неясно было, чей травмат, на нём были отпечатки пальцев от обоих фигурантов, а свидетелей нападения не нашлось, к тому же, как выяснилось, когда-то, ещё старшеклассниками, оба эти человека сильно подрались однажды, ибо будущий рецидивист со своей шпаной спровоцировал компанию ребят, в которой находился будущий подследственный. Но с той поры они вообще ни разу не пересекались, подследственный уверял, что даже не узнал убитого, когда тот на него выскочил. Изучив всё это, молодой прокурор пошёл советоваться к областному прокурору и во время разговора напирал на то, что хорошо знает подозреваемого, уверен в правдивости его показаний. А областной прокурор эдак добродушно-отечески посоветовал ему, что не следует в их общей профессии что-либо принимать близко к сердцу и воздействовать на следствие. Мол, имеется непреложное правило: "есть труп, должна быть посадка", за следствием надо смотреть по соблюдению процедур, а не по существу. Все сомнения и обстоятельства в пользу обвиняемого — дело адвоката и судей. Если не согласен, то тебя на этом деле вполне можно заменить другим прокурором, но для твоей карьеры это станет крупным проколом. После этого разговора молодой прокурор просмотрел областную судебную практику по схожим делам и понял, что его земляку и приятелю не "выплыть". Однако рук не опустил. Прежде всего он уговорил взяться за защиту подследственного своего знакомого адвоката, сокурсника по учёбе в юридическом. Начали шуровать на пару! Прокурор потребовал от следствия точно выяснить, откуда взялся травматический пистолет, благо номер на нём присутствовал. И выяснили! История оказалась дичайшая!! Травмат ранее принадлежал одному врачу, который за год до этого, предыдущим летом ехал на своей машине к морю по дороге, проходящей через городок, где произошла описываемая история. С врачом ехали его жена и две дочурки: первоклассница и питомица детского сада. На подъезде к городку врача остановили на посту ГАИ, осмотрели машину, обнаружили в бардачке травмат, проверили на него документы и отпустили. А вот в самом городке машину остановили уже снова, полицейские с автоматами скрутили врача и утащили в "обезьянник". Там продержали часа полтора, а потом начали "колоть". Сказали, что по дороге, где ехал врач, произошло серьёзное ЧП с применением травмата, и они теперь должны его задержать до выяснения, пока приедут дознаватели из области. А у врача в машине остались жена с дочками в страхе и истерике! Короче, он вырвался от этих полицейских, оставив им свой травмат и пять тысяч рублей. Прокурор легко выяснил весь состав полицейского наряда, который дежурил в тот день, когда задержали врача. Конечно, никаких протоколов задержания не было и в помине, и истории с ЧП на дороге при участии травмата тоже не было, но зато выяснилось, что парочка полицейских из этого наряда когда-то входила в окружение убитого рецидивиста. А позже местные опера, опять же по личной просьбе прокурора, через своих "стукачей" выяснили, что убитый хвастался этим травматом близким корешам и говорил, что купил его незадорого у "своих ментов", которые нередко отбирают такие "игрушки" у проезжающих на дорогах, потом "толкают" кому придётся, а выручку коллективно пропивают. Все эти сведения прокурор выяснил без участия следствия и следствию не представил. Потом сумел договориться с врачом, чтобы тот, если понадобится, приехал для опознания ограбивших его полицейских. Новые шаги по дерусификации Украины



Суд по этому делу начался в назначенный срок, и ничто не предвещало каких-то сверхсобытий... Но внезапно, когда по процедуре началась речь прокурора, он вдруг выступил резко в защиту обвиняемого, заявил, что получил в своё распоряжение факты, указывающие на вновь открывшиеся обстоятельства, и попросил суд перенести слушание на другой день. Суд ошеломлённо согласился! А на входе у суда собрались журналисты из местных газет и ТВ, это уж адвокат подсуетился. Дело получило широкую огласку. Молодого прокурора срочно вызвали к областному прокурору, где он и рассказал, что именно ему удалось накопать. И всю эту информацию он готов вывалить прессе, если данный суд вынесет обвиняемому приговор, запланированный следствием. Запахло скандалом не то что областного, а всероссийского масштаба. Но дело закончили тихо-полюбовно. Обвиняемому дали маленький условный срок. А молодому прокурору уже "по-отечески сурово" сказали, что он слишком "оригинален" и никогда не впишется в команду местной прокуратуры. Короче, убирайся сам, пока мы тебя не выдавили с "волчьим билетом" (лишением права заниматься юридической работой!) через какую-нибудь подставу.



В общем, бывший судья, о котором сказано выше, и бывший прокурор стали адвокатами и не жалеют. К ним клиенты в очередь прут, полно и очень даже денежных. Ибо люди после широкой огласки вышеописанных событий оценили не только профессионализм этих юристов, но и их репутацию честных заступников, способных на человеческое сострадание.



Я не даю этим историям своей личной оценки, но очень хочу увидеть, как их оценят читатели. Те, кто более или менее регулярно почитывает мои публикации, смогут вспомнить, что я там упоминал шумные медийно-общественные кампании в защиту самооборонщиков, которым грозила тюрьма, успехи этих кампаний, своё посильное участие в них. Писал я также и о том, что всё больше представителей правоохранительной и судебной систем начинают открыто сочувствовать идее личной вооружённой самообороны граждан, стараясь в своей деятельности не следовать сложившейся практике расследования подобных дел и карательства за них. Исходя из этого, я писал, что уже появилась и нарастает необходимость в медийно-общественной защите следователей, судей и прокуроров, проявляющих вполне законную лояльность к самооборонщикам, которая расходится со сложившейся судебно-следственной практикой, либо полицейских, которые без церемоний применяли оружие при задержании отпетых преступников. В частности, я сам организовывал и участвовал в акции движения "Право на оружие" в защиту московских полицейских, которые, гоняясь за узбекским наркодилером, застрелили его, когда он на своей тачке начал гнать по проезжей части среди прохожих.Короче говоря, я начал получать очень любопытные письма и хочу рассказать о двух, которые пришли за последние полтора года. Рассказ этот я согласовал с авторами писем, все просили о максимальной анонимности изложения. Итак…В некоем, отнюдь не депрессивном, а довольно процветающем городе со статусом районного центра, жил парень из простой семьи, талантливый боксёр полутяжёлого веса с мощным ударом правой и замечательной реакцией. Однажды он выиграл очень престижные соревнования и, когда вернулся домой, то его радостно затащили в ночной клуб знакомые ребята из "золотой молодёжи", местные мажоры, которым льстило иметь чемпиона в своей компании. А в клубе другая, более крутая мажорская толпа обозлилась из зависти и начала демонстративно приставать к девушкам из компании боксёра, завязалась драка, "крутые" налетали, как безбашенные, позже выяснилось, что они "травки" накурились. Боксёр за своих тоже "впрягся", работал как основной боец, бил бережно, только по корпусу, раскидывал неприятелей словно мячики. И вдруг, в какой-то момент, увидел, что вожак соперников сейчас всадит в него нож, ответ прошёл на одной реакции! Руку с ножом блокировал левой, даже слегка порезался, а правой врезал от души по морде. Не убил, даже не нокаутировал, но озверевший тип очень неудачно упал на какой-то угол. Перелом позвоночника, колясочная инвалидность на всю оставшуюся жизнь. Дальше — полиция и следствие. А пострадавший оказался сыном самого богатого местного воротилы, который с мэром "вась-вась" осваивал муниципальные бюджеты на строительство и благоустройство города. В общем, следствие соответственно "простимулировали" и настроили, дело поступило в суд, боксёру "заказали" самый долгий срок за нанесение тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Дело получилось шумное, город взволновался, многие сочувствовали боксёру, но с горестной покорностью не верили в справедливое решение. Мать несчастного парня поседела и выплакала все глаза. И вдруг судья, опытный, уважаемый, заслуженный человек, вынес практически оправдательный приговор, дав маленький условный срок с учётом того, что боксёр дрался выпивши!! Столбняк! Но прокурор и адвокаты потерпевшего быстро подали кассацию в область в полной уверенности, что дело вернут на пересмотр уже другому судье. Перед областным слушанием судья, отпустивший боксёра, переговорил с председателем и всей коллегией облсуда, где заявил, что в случае, если область вернёт дело на повторное рассмотрение, он поднимет на ноги все местные и российские СМИ и сам станет готовить боксёру кассационные жалобы во все инстанции вплоть до Европейского суда! Областные судьи даже обеспокоились поначалу, мол, не свихнулся ли их коллега ненароком? Но потом всё закончилось тихо, солидно, компромиссно... Областной суд оставил приговор в силе, а районный судья из суда уволился, как бы ответив своей отставкой вместо боксёра тем, кто жаждал мести.Вторая история пришла из южных краёв от перспективного молодого прокурора, теперь уже бывшего. Как только он получил должность в областной прокуратуре, его тут же поставили надзирать за следствием по делу об убийстве с тем, чтобы в дальнейшем он поддерживал обвинение на суде. И вдруг оказалось, что в убийстве на почве личной неприязни во время конфликта, говоря проще, драки, обвиняется человек, которого он хорошо знал. Оба они из местного районного города, учились в одной школе, даже приятельствовали. Этот одноклассник прокурора долго был в армии контрактником, прошёл горячие точки, имеет награды и ранения, а также длительную репутацию человека не только смелого, но и честного, уравновешенного, доброжелательного. Молодой прокурор начал очень пристально приглядываться к следствию, опросил лично местных оперов, которые первыми были на месте убийства, изучил все показания подследственного. И нарисовалась картина... Однажды, непоздним летним вечером, будущий подследственный шёл по глухому переулочку родного городка, там таких закоулков немало в секторе частных одноэтажных домиков с садами. И вдруг из-за угла на него наскакивает какой-то тип нос к носу и буквально в лицо тычет пистолет, требует убрать руки за голову и тут же своей свободной рукой начинает обшаривать карманы мужчины. Но тот среагировал, неожиданно цапнул руку с пистолетом, развернув на 180 градусов! И грохнул выстрел, прямо в глаз нападавшему, наповал. Поначалу самооборонщик растерялся, пытался сам как-то "оживить" грабителя, трогал за лицо, пистолет тоже похватал без понятия. Потом с помощью людей вызвал полицию и "скорую", дал показания. А через пару дней его арестовали и отвезли в областной центр на следствие. Убитый оказался мелким рецидивистом, отсидевшим два небольших срока: один по малолетству за хулиганство, второй — за попытку грабежа. К тому же наркоман, возможно, роковое нападение было сделано, чтобы добыть на "дозу" из страха перед приближающейся "ломкой". Его пистолет оказался нелегальным травматом. Следствие уверенно вело дело к тому, чтобы самооборонщик тяжело сел за убийство в драке на почве личной неприязни, предвкушая поощрения за раскрытие убийства и улучшение общих областных показателей по раскрываемости. Строился этот расчёт на двух пунктах: неясно было, чей травмат, на нём были отпечатки пальцев от обоих фигурантов, а свидетелей нападения не нашлось, к тому же, как выяснилось, когда-то, ещё старшеклассниками, оба эти человека сильно подрались однажды, ибо будущий рецидивист со своей шпаной спровоцировал компанию ребят, в которой находился будущий подследственный. Но с той поры они вообще ни разу не пересекались, подследственный уверял, что даже не узнал убитого, когда тот на него выскочил. Изучив всё это, молодой прокурор пошёл советоваться к областному прокурору и во время разговора напирал на то, что хорошо знает подозреваемого, уверен в правдивости его показаний. А областной прокурор эдак добродушно-отечески посоветовал ему, что не следует в их общей профессии что-либо принимать близко к сердцу и воздействовать на следствие. Мол, имеется непреложное правило: "есть труп, должна быть посадка", за следствием надо смотреть по соблюдению процедур, а не по существу. Все сомнения и обстоятельства в пользу обвиняемого — дело адвоката и судей. Если не согласен, то тебя на этом деле вполне можно заменить другим прокурором, но для твоей карьеры это станет крупным проколом. После этого разговора молодой прокурор просмотрел областную судебную практику по схожим делам и понял, что его земляку и приятелю не "выплыть". Однако рук не опустил. Прежде всего он уговорил взяться за защиту подследственного своего знакомого адвоката, сокурсника по учёбе в юридическом. Начали шуровать на пару! Прокурор потребовал от следствия точно выяснить, откуда взялся травматический пистолет, благо номер на нём присутствовал. И выяснили! История оказалась дичайшая!! Травмат ранее принадлежал одному врачу, который за год до этого, предыдущим летом ехал на своей машине к морю по дороге, проходящей через городок, где произошла описываемая история. С врачом ехали его жена и две дочурки: первоклассница и питомица детского сада. На подъезде к городку врача остановили на посту ГАИ, осмотрели машину, обнаружили в бардачке травмат, проверили на него документы и отпустили. А вот в самом городке машину остановили уже снова, полицейские с автоматами скрутили врача и утащили в "обезьянник". Там продержали часа полтора, а потом начали "колоть". Сказали, что по дороге, где ехал врач, произошло серьёзное ЧП с применением травмата, и они теперь должны его задержать до выяснения, пока приедут дознаватели из области. А у врача в машине остались жена с дочками в страхе и истерике! Короче, он вырвался от этих полицейских, оставив им свой травмат и пять тысяч рублей. Прокурор легко выяснил весь состав полицейского наряда, который дежурил в тот день, когда задержали врача. Конечно, никаких протоколов задержания не было и в помине, и истории с ЧП на дороге при участии травмата тоже не было, но зато выяснилось, что парочка полицейских из этого наряда когда-то входила в окружение убитого рецидивиста. А позже местные опера, опять же по личной просьбе прокурора, через своих "стукачей" выяснили, что убитый хвастался этим травматом близким корешам и говорил, что купил его незадорого у "своих ментов", которые нередко отбирают такие "игрушки" у проезжающих на дорогах, потом "толкают" кому придётся, а выручку коллективно пропивают. Все эти сведения прокурор выяснил без участия следствия и следствию не представил. Потом сумел договориться с врачом, чтобы тот, если понадобится, приехал для опознания ограбивших его полицейских.Суд по этому делу начался в назначенный срок, и ничто не предвещало каких-то сверхсобытий... Но внезапно, когда по процедуре началась речь прокурора, он вдруг выступил резко в защиту обвиняемого, заявил, что получил в своё распоряжение факты, указывающие на вновь открывшиеся обстоятельства, и попросил суд перенести слушание на другой день. Суд ошеломлённо согласился! А на входе у суда собрались журналисты из местных газет и ТВ, это уж адвокат подсуетился. Дело получило широкую огласку. Молодого прокурора срочно вызвали к областному прокурору, где он и рассказал, что именно ему удалось накопать. И всю эту информацию он готов вывалить прессе, если данный суд вынесет обвиняемому приговор, запланированный следствием. Запахло скандалом не то что областного, а всероссийского масштаба. Но дело закончили тихо-полюбовно. Обвиняемому дали маленький условный срок. А молодому прокурору уже "по-отечески сурово" сказали, что он слишком "оригинален" и никогда не впишется в команду местной прокуратуры. Короче, убирайся сам, пока мы тебя не выдавили с "волчьим билетом" (лишением права заниматься юридической работой!) через какую-нибудь подставу.В общем, бывший судья, о котором сказано выше, и бывший прокурор стали адвокатами и не жалеют. К ним клиенты в очередь прут, полно и очень даже денежных. Ибо люди после широкой огласки вышеописанных событий оценили не только профессионализм этих юристов, но и их репутацию честных заступников, способных на человеческое сострадание.Я не даю этим историям своей личной оценки, но очень хочу увидеть, как их оценят читатели. Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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