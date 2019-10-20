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Личная просьба: Борис Джонсон хотел отложить Брексит до конца дня 31 января 2020 года
20 октября 2019, 21:09 • 59 • В мире
Премьер Великобритании Борис Джонсон обратился к главе Евросовета Дональду Туску с просьбой продлить отсрочку Brexit до конца 31 января следующего года. Причем Джонсон подчеркивает, что если стороны смогут ратифицировать соглашение до этой даты, то это следует сделать.
Письмо Джонсона Туску оказалось в распоряжении РИА "Новости".
В нем премьер Соединенного Королевства просит продлить период выхода из Евросоюза до 23.00 (местного времени) 31 января 2020 года.
"Если стороны смогут ратифицировать соглашение (о выходе из ЕС) до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше", - говорится в письме, которое заканчивается словами "искренне ваш".
При этом на доступной электронной фотокопии отсутствует личная подпись премьера.
Ранее британские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Джонсон направил Туску три письма: один в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе - собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье - комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу.
Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.
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