«Личная неприязнь»: что известно об убийстве депутата ростовского заксобрания Алабушева

Следственный комитет по Ростовской области сообщил, что вероятным мотивом убийства депутата регионального заксобрания Андрея Алабушева и его жены стала личная неприязнь. Супругов нашли мёртвыми 28 января в их доме, там же обнаружили тело предполагаемого преступника. По данным СМИ, речь идёт об Александе Полуяне. Ранее Алабушев отправил его отца, занимавшего пост директора ФГБУ «Опытная станция «Манычская», на пенсию. По словам родителей Полуяна, они не предполагали, что их сын планировал совершить убийство.

28 января в городе Зернограде Ростовской области были убиты депутат местного заксобрания Андрей Алабушев и его жена Ольга. Как сообщил СК, тела народного избранника и его супруги с признаками насильственной смерти (рубленные раны головы) обнаружили в их частном доме в переулке Западный. Главный подозреваемый в преступлении покончил с собой. Его тело было найдено недалеко от убитых. Как сообщают СМИ, речь идёт о 38-летнем Александре Полуяне. По предварительной версии, причиной трагедии могла стать личная неприязнь. Ранее Алабушев отправил на пенсию отца Полуяна. Сам Александр Полуян, занимавшийся предпринимательством, в прошлом году обанкротился, и его имущество было пущено с молотка в счёт уплаты долгов.

Особо важное дело

Как рассказали RT источники в правоохранительных органах, об убийстве депутата и его жены сообщил водитель. Он приехал за депутатом, вошёл в дом и наткнулся на их тела. Мужчина вызвал скорую помощь и полицейских, которые на втором этаже дома обнаружили ещё одного погибшего — 38-летнего Александра Полуяна.

По предварительной версии, именно Полуян расправился с супругами Алабушевыми, после чего покончил собой.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области, для оказания практической помощи, наиболее оперативного и объективного расследования всех обстоятельств убийства депутата и его супруги по поручению Александра Бастрыкина в Ростовскую область направлены наиболее опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета и сотрудники Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«По версии следствия, мотивом преступления стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Месть за отца

Ростовские следователи считают, что Александр Полуян мог убить депутата заксобрания из мести. Отец Александра Полуяна Анатолий долгое время возглавлял ФГБУ «Опытная станция «Манычская», входившую в структуру «Аграрного научного центра «Донской», которым руководил Андрей Алабушев.

В прошлом году Андрей Алабушев отправил Анатолия Полуяна на пенсию. По данным местных СМИ, после этого семья стала нуждаться в деньгах.

Сам Александр Полуян был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель — торговал теле- и радиоапаратурой. Однако в 2017 году Полуян ликвидировал ИП. По словам одного из знакомых Александра, Полуян влез в долги.

В прошлом году, согласно базе данных арбитражного суда, Полуян был признан банкротом, а его имущество было описано и пущено с молотка.

RT удалось поговорить с родителями Александр Полуяна. По их словам, они потрясены произошедшим и не могут поверить, что их сын оказался причастен к преступлению.

«Я никогда не думал, что мой сын способен на такое. Это не укладывается в голове», — заявил RT отец подозреваемого Анатолий Полуян.

Мать Александра Лидия Полуян вспоминает, что незадолго до трагедии сын вел себя как обычно, готовился к рождению ребёнка.

«Я с сыном в четверг разговаривала последний раз. Говорили с ним о том, чтобы нам флюорографию всем сделать. Жене его в марте рожать. У моего сына жена и ребёнок, а в марте ещё один появится», — рассказала она RT.

«Блестящий учёный и организатор»

Андрей Алабушев родился 10 мая 1955 года в городе Калач Воронежской области. Он был депутатом ростовского Заксобрания и принимал активное участие в работе парламентских комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям. Также он занимался научной деятельностью в области земледелия и растениеводства, разработки и усовершенствования технологий возделывания зерновых и кормовых культур, был доктором сельскохозяйственных наук, профессором, академиком Российской академии наук.

Основным предметом научных исследований Алабушева были проблемы производства зерна в России. Он написал 228 научных трудов, среди которых семь монографий, 20 книг, 22 методические рекомендации.

Вячеслав Василенко, председатель комитета по аграрной политике, в котором работал Алабушев, вспоминает его как талантливого учёного и блестящего организатора.

«Российская наука, законодательное собрание потеряли в его лице блестящего учёного, талантливого организатора, большого профессионала своего дела. Он был учеником великого селекционера Ивана Григорьевича Калиненко. Работа по улучшению аграрного сектора Дона стала делом всей его жизни. Становление Андрея Васильевича как учёного, организатора Российской науки проходило на моих глазах. Возглавив в конце 1990-х годов ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко, он сам стал центром сплоченного сообщества молодых, перспективных учёных, которые внесли большой вклад в развитие агропромышленного комплекса России», — заявил Василенко на своей странице в соцсетях.

Также Алабушев был награждён Серебряной и Золотой медалью Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие в АПК России» и многими другими ведомственными наградами.