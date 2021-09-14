Либо жизнь, либо смерть: Пилюли Гейтса от COVID-19

Фонд Билла и Мелинды Гейтс инвестировал 70 миллионов долларов в компанию, которая с помощью искусственного интеллекта займётся производством таблеток от COVID-19. Зачем? Это ещё один шаг к регулированию численностью населения, от которого - наряду с принудительным вакцинированием - "квантовых татуировок". Цель - в конечном счёте превратить людей в дистанционно управляемых муравьёв, а человечество – в тоталитарный муравейник под контролем супербогачей из списка Forbes.

"Ясновидящий" миллиардер-глобалист Билл Гейтс, практически полностью отошедший от IT-технологий и ударившийся в фармацевтику за годы до появления ковида, опять продемонстрировал дар "предвидения". Это ещё не "продажа воздуха", но уже совсем близко к этому. Фонд Билла и Мелинды Гейтс заключил четырехлетний контракт стоимостью в 70 миллионов долларов со стартапом Exscientia, который с помощью искусственного интеллекта подрядился, в частности, на создание таблеток для лечения COVID-19 и предотвращения "пандемий" в будущем. В обмен на деньги Фонд получит долю в Exscientia. Это уже второе денежное вложение Гейтсов в эту фирму, сообщает американский телеканал CNBC. Монетизация страха смерти во имя установления полного контроля над миром и его обитателями, когда наличие или отсутствие таблетки будет означать либо жизнь, либо смерть, и возможность прибрать в экстремальных условиях к рукам всё богатство мира, не говоря уже об абсолютной власти над ним, - вот главный мотив "фармацевтической" суеты глобалистов.

Но вслух об этом они и их сотрудники, разумеется, не говорят: всё это, конечно, забота о людях. Генеральный директор Exscientia Эндрю Хопкинс, например, заявляет, что "продолжающаяся пандемия COVID-19 подчеркивает безотлагательность разработки безопасных и эффективных лекарств широкого спектра действия для расширения нашего арсенала средств против вирусов и их штаммов", и видит большой потенциал терапевтического применения так называемых «малых молекул», которые могут быстро проникать внутрь клеток и достигать своих «мишеней». Хотят добраться уже "внутрь клеток", а звучит для ничего не подозревающих даже вполне убедительно…

Гейтс и ковид

В мае прошлого года Всемирный Русский Народный Собор призвал Генпрокуратуру России и Следственный комитет провести прокурорскую проверку и выяснить, откуда взялся COVID-19. ВРНС уже тогда обратил внимание на подозрительную подготовку в США в последние десять лет к нынешним событиям, описанным Фондом Рокфеллера в своём докладе ещё в 2010 году. Собор напомнил, что на состоявшихся 18 октября 2019 года в Нью-Йорке учениях под названием EVENT 201 ("Событие 201"), проводившихся в формате стратегической "игры"-симуляции, "масштаб и последствия распространения инфекции… идентичны реальности, с которой все мы сейчас имеем дело". Эти учения были – внимание! -организованы Университетом Джонса Хопкинса и профинансированы Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

В обращении ВРНС указывалось и на крайне подозрительную роль в происходящих событиях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), крупнейшим спонсором которой с 2000 года является… Фонд Билла и Мелинды Гейтс, что создаёт

коррупционный конфликт интересов, поскольку Гейтсы параллельно инвестируют и/или иным образом заинтересованы в деятельности производителей вакцин и иных фармацевтических компаний.

Супруги Гейтс, входящие каждый по отдельности в пятёрку богатейших людей планеты, недавно вроде бы развелись, но, как и предвидел Царьград, это ни на что не повлияло: назначенные глобалистами своими "денежными мешками" олигархи продолжают совместно готовить для человечества кошмарное будущее. Но и бизнес, повторим, никто не отменял – доходы фармацевтических компаний благодаря "пандемии" зашкаливают, так что для Гейтсов эта инвестиция ещё как окупится. Ибо в отличие от большинства других инвесторов будущее им открыто, поскольку они принимают самое непосредственное участие в его формировании, как актёры спектакля, сценарий которого хорошо изучили.

Поэтому инвестиционные компании Билла Гейтса Cascade Investment LLC и Bill & Melinda Gates Foundation продолжают скупать акции фирм фармацевтической отрасли. Из последних приобретений - помимо доли в Excientia – доля в производителе тестов на коронавирус Mologic за 41 миллион долларов. И это только видимая часть айсберга.

Убивать или стерилизовать?

Дружащие с властью учёные утверждают, что вакцины от коронавируса безвредны. Мало того, они заставляют человеческий организм тренировать на них свой иммунитет. Возможно, это и так. Но если дело будет поставлено на поток, за двумя дозами последует третья – "бустерная", что уже происходит в Израиле, например, а, затем, четвёртая, "коктейль" из различных вакцин, а тут ещё и таблетки, то можно смело утверждать – никакой, даже самый сильный иммунитет этого не переживёт, и люди окажутся в полной зависимости от самозваных "продавцов жизни" с их поистине золотыми инвестициями.

Именно Гейтс сотоварищи, скрывающееся пока за ними сетевое мировое правительство будут решать, кому жить, а кому нет. Нет, конечно, эти джентльмены не садисты – вряд ли они кого-то будут сознательно убивать, в больших количествах по крайней мере. Сокращать численность населения, чтобы красотами Земли и чистой экологией могли наслаждаться исключительно "избранные", можно ведь и более "гуманными" методами. Прививка и лекарство от ковида это ковид в ослабленной форме, который крайне негативно влияет, например, на мужскую фертильность. Соответствующие исследования на Западе имеются, но контролируемые глобалистами СМИ об этом не пишут. Поэтому они так не любят консервативный американский портал Breitbart, который со ссылкой на исследование британских учёных сообщил, что у инфицированных ковидом мужчин количество семенных клеток может снижаться в пять раз, а их активность – в два раза.

Где найти Джеймса Бонда?

Какое же тут благодатное поле для манипуляций – кого-то обеспечить прививкой, кого-то прививками "заколоть", посадить на таблетки, а кому-то не дать вообще ничего. Все эти варианты глобалисты, проводящие под прикрытием ковида синхронизированную с ним "Большую перезагрузку", наверняка, просчитали и примерно знают, как получить искомый результат. Контроль над рождаемостью, выведение – в том числе с помощью доступных для состоятельных людей репродуктивных клиник - "элитных" сортов людей и отбраковка "ненужной" биомассы: всё это теперь вполне решаемые задачи. Так и можно будет свести население Земли к желанному миллиарду вместо нынешних восьми, и экология тогда просто расцветёт.

Бред, сумасшествие? Нет – честный анализ, который подтверждают последние крупные инвестиции нашего "героя". Гейтс, оказывается, тратит деньги не только на фармацевтику. Инвестфонд Cascade Investment Билла Гейтса стал обладателем контрольного пакета акций сети отелей Four Seasons. Цена вопроса составила 2,21 млрд долларов, которые достались саудовскому принцу. А ещё Гейтс скупил через 22 подставные фирмы около 110 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в США. Для "правильного" человечества, похоже, уже создаются необходимые условия существования. Или базы, где будут выращиваться зачатки нового. Иногда кинематограф опережает реальность. Помните злодеев из бондовских фильмов, которые хотели замысловатыми, но абсолютно надёжными способами уничтожить человечество, чтобы создать новую расу из "совершенных" людей? Благодаря невозможному в реальности "агенту 007" (Роджер Мур так прямо и сказал об этом однажды автору этих строк) в кино у них это не получилось. А в жизни? Посмотрим.

Что с того?

Законы, права и свободы становятся первыми жертвами любого переворота. То, чего нельзя сделать по Конституции и по закону, делается под предлогом защиты жизни людей от коронавируса.

России это тоже, как давно бьёт тревогу Царьград, вовсю касается. "Источником" угрозы являются выдающие себя за спасителей западные фармацевтические корпорации, в которые заранее вложились глобалисты, производящие вакцины от нового коронавируса, появлению которого, вероятно, сами же и посодействовали, а теперь ещё и пилюли. Нас хотят лишить полноты жизни, ограбить, "проредить", лишить мобильности и посадить на "короткий поводок" постоянной вакцинации, поставить с помощью новейших технологий под тотальный контроль. Жить разрешат только тем, кто получит прививку, вернее, кому её сделают. Или, наоборот, кому её не сделают. Знать заранее – сработает или убьёт – будут немногие, только новые хозяева мира, глобалисты. Наживающиеся на разорении малых и средних бизнесов, закрепощая подавляющее большинство населения, сами они намерены наслаждаться жизнью. Частные самолёты и роскошные яхты никто ведь у них не отбирает, их даже становится больше. Трудно сказать, как с этим бороться. Но, по крайней мере, это надо знать и понять. Только после этого появятся варианты спасения.