Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Судебный процесс ещё не закончен»: как «Газпром» будет защищать свои активы от ...
Захарова об инсценировке убийства Бабченко: спектакль удался на славу
Власть в России предпочитает блондинок
Русофобов перестали впускать в Россию (Руслан Осташко)
Главная / В мире

«Либо у нас есть страна, либо её нет»: Асад о будущем Сирии и поддержке со стороны России

31 мая 2018, 08:39  •  127 • В мире
Война в Сирии близится к завершению. Об этом в интервью RT заявил президент страны Башар Асад. По его словам, противостояния двух ядерных держав в САР удалось избежать только благодаря мудрой позиции российского руководства. Также Асад прокомментировал сообщения о «химатаках» в возглавляемой им республике и ответил на оскорбления президента США Дональда Трампа.
 
© SANA AFP
 

 Ваши недавние победы в Гуте и Ярмуке коренным образом изменили ситуацию в Сирии. Насколько близко завершение войны?

— Каждое успешное наступление, победа, каждый освобождённый район приближают нас к завершению конфликта. Я всегда говорил, что, если бы не вмешательство извне, нам потребовалось бы на это не больше года.

Но в то же время в ответ на успехи сирийской армии, развитие политического процесса и общее улучшение ситуации, движение в сторону стабильности, наши противники стараются отодвинуть от нас победу. Главным образом это Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наёмники в Сирии. Они делают это и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу. Наша задача — действовать быстрее, чем они. И я думаю, что в этом мы преуспеваем. Но точные сроки назвать трудно. Однако мы к этому приближаемся, это очевидно.

— Вы планируете вернуть контроль над всей территорией военным путём? Я говорю об Идлибе, границе с Израилем и районах, подконтрольных вооружённой оппозиции.

— Хуже войны ничего нет. Думаю, с этим согласится любой сириец. Но иногда другого варианта не остаётся. Особенно когда приходится иметь дело с такими противниками, как «Аль-Каида»*, «Исламское государство»**, «Фронт ан-Нусра»*** и другими группировками со схожими взглядами. В большинстве своём они, по сути, придерживаются одной и той же идеологии — и «Джейш аль-Ислам», и «Ахрар аш-Шам», и другие. Они не готовы к диалогу, у них нет политического проекта… Есть только этот жуткий идеологический план — сделать так, чтобы везде было, как на территориях, подконтрольных «Аль-Каиде».

Бороться с ними можно только силой. При этом в других районах мы успешно проводим работу по примирению. Особенно когда местное население оказывает на боевиков давление, вынуждая их уйти. Примирение — это лучший вариант, и такого плана мы придерживаемся. Но когда он не действует, остаётся только прибегнуть к силе.

— Попытки вести переговоры предпринимались в Женеве, в Астане. Какие-то подвижки были, но не слишком большие. В настоящее время на поле боя вы побеждаете, а ваши противники отступают. Зачем вам вести с ними переговоры сейчас, если они и так проигрывают?

— С самого начала мы говорили, что, если будет возможность избежать кровопролития, мы готовы работать с любой инициативой, даже если за ней стоят плохие намерения. Некоторые планы предлагались не из лучших побуждений, но мы всё равно имели с ними дело. И то, что вы сейчас можете наблюдать в разных районах Сирии, эти результаты, реализованные в виде примирения, доказывают мои слова. Без такой политики, без стремления избежать кровопролития, вести переговоры мы не могли бы достигать примирения. Это во-первых.

Во-вторых, не у всех, кто воевал против правительства, мотивы были одинаковы. У одних — идеологические, у других — финансовые; третьи поначалу совершили ошибки и были вынуждены и дальше идти в этом направлении. Нужно открывать двери и понимать, что люди бывают разные. А важнее всего то, что, судя по всему, большинство выступавших против нас в разных, ныне освобождённых, районах в душе поддерживают нас. Потому что видят разницу между наличием власти правительства и хаосом.

«Им посоветовали не исполнять российский запрос»: почему объявленный Россией в розыск Браудер избежал ареста в Испании

— Как вы планируете решать проблему американского военного присутствия в Сирии?

— После того как мы освободили Алеппо и Дейр эз-Зор, Хомс и теперь Дамаск, в колоде США остаётся всё меньше карт. Их главным козырем был «Фронт ан-Нусра», который назывался «умеренным», до тех пор пока не выяснилось, что это та же «Аль-Каида», с которой Соединённые Штаты, по идее, должны бороться. Вышел скандал, и американцы начали подыскивать себе новую карту.

Ей стали Сирийские демократические силы, поскольку по мере нашего продвижения и нейтрализации террористов единственной проблемой в стране сейчас остаются именно они. И эту проблему мы намерены решать одним из двух способов.

Во-первых, мы открыты для переговоров. Ведь большинство сторонников СДС — сирийцы. И мы полагаем, что они тоже любят свою страну и не желают быть марионетками иностранных сил. Так что исходные позиции у нас общие. Все мы не доверяем американцам, причём уже не первое десятилетие — не из-за войны, а потому что они на каждом шагу лгут. Всё время говорят одно, а делают другое. Так что один из вариантов — жить вместе друг с другом, как сирийцы с сирийцами.

Если же с переговорами ничего не получится, мы продолжим силой освобождать территории. Других вариантов у нас просто нет, безотносительно к американскому присутствию. Это наша земля, и освобождать её — наше право и долг. А американцы должны уйти, и рано или поздно это случится. Они вторглись в Ирак без каких-либо юридических оснований, и посмотрите, что из этого вышло. Они должны сделать выводы. Ирак — это не исключение, и Сирия тоже. Народы нашего региона больше не потерпят иностранного вмешательства.

— Сейчас регулярно сообщается о химических атаках в Сирии. Ваше правительство заявляет, что вы не имеете к этому никакого отношения. Ваши союзники подтверждают это. Они говорят, что им неизвестно о том, чтобы вы совершали такие атаки. В чьих же интересах травить газом оппозицию?

— Большая часть ответа содержится в самом вопросе. В чьих интересах? В наших ли? Почему нет? Потому что предполагаемая атака произошла после победы сирийских войск в Гуте. Не говоря уже о том, что у нас в любом случае нет химического оружия и мы не стали бы использовать его против собственного народа.

«Железные гарантии безопасности»: что обсудят на встрече в Пхеньяне главы МИД России и Северной Кореи

Предположим, что вот ты обладаешь таким оружием и хочешь его использовать. Когда это делать? По завершении сражения? Или до него? Или во время? То есть получается нелогично.

Далее. В этом районе была большая плотность военных, боевиков и гражданского населения. При использовании химоружия неизбежно должны были пострадать все, а этого не было. Если отправиться на места и спросить у мирных жителей, выяснится, что никакой химатаки не было. Даже западные журналисты, которые побывали там после освобождения Гуты, признали: «Мы спрашивали людей, и те отвечали, что не видели никакой химической атаки». То есть эта история была придумана как предлог для нападения на Сирию.

— Изначально Трамп обещал в ответ принять крайне жёсткие меры. Однако авиаудары, последовавшие за предположительной химатакой, кажется, носили больше символический характер и не отличались такой уж масштабностью. К тому же прошло некоторое время, прежде чем был нанесён удар. Почему такая задержка? Это как-то связано с Россией?

— Мы полагаем, тут есть два момента. Во-первых, они рассказали эту историю, эту ложь, а общественность во всём мире и на Западе им не поверила. Но отступать было некуда. Нужно было что-то предпринять, пусть и не столь масштабное.

Диалог через силу: как США используют визовую политику для давления на Китай

Во-вторых, это было связано с позицией Москвы. Как вам известно, тогда россияне открыто заявили, что готовы уничтожать точки запуска ракет. По нашей информации (доказательств у нас нет, есть только сведения, но достоверные) — они рассматривали вариант нанесения комплексного удара по всей территории Сирии. И именно эта угроза заставила Запад принять гораздо более скромные меры.

— К вопросу об отношении к вам Соединённых Штатов. Трамп сказал о вас, цитирую: «Животное Асад». А вы как можете назвать американского президента?

— Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Так изъясняется Трамп, и это позволяет составить представление о нём. Есть известный принцип: «Ты то, что ты говоришь». Он хотел показать свою сущность — вот и всё. Это ничего не изменило. Подобные выражения не могут иметь значения ни для кого. Прислушиваешься к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали, чьи слова могут на что-то повлиять в ту или иную сторону. А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично.

 Итак, на территории Сирии действуют пять ядерных держав, а также другие силы. И вы, как президент, должны знать: как близко мы подошли к конфликту между этими ядерными державами во время противостояния в Сирии?

— На самом деле мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. К счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского. Такой конфликт не отвечает ничьим интересам — ни в мире вообще, ни в первую очередь в Сирии.

Для стабилизации ситуации в нашей стране нам нужна поддержка России. И в то же время нам нужно избежать глупых действий американцев.

Италия готовит миру новые сюрпризы

— Как вы считаете, чем ближе к концу войны, тем меньше опасность эскалации конфликта или же наоборот?

— Как я уже говорил вначале, чем ближе мы к завершению, тем сильнее сопротивление. Что это значит? Чем больше стабильности, тем сильнее обостряется ситуация. Чем успешнее идёт примирение в одном районе, тем активнее террористы будут убивать, разрушать и пытаться захватить новые территории.

И если говорить об улаживании конфликта… Когда мы начали этот процесс, во многих районах другие присутствующие там силы пытались подорвать его, поскольку у них есть указания из-за рубежа: не идти ни на какое примирение. Разумеется, вместе с деньгами поступают и указания. Но чем сильнее обостряется ситуация, тем больше мы настроены решить проблему, потому что у нас нет выбора. Либо у нас есть страна, либо её нет.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
127
Источник
Похожие новости
29 мая 2018, 11:09
«Мы не надеялись, что они выживут»: британские врачи из Солсбери рассказали о лечении Скрипалей
29 мая 2018, 20:54
Единый вектор: что означает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии
30 мая 2018, 13:09
Груз скрытого назначения: США перебрасывают в Польшу военную технику

29 мая 2018, 01:24
«В новой семье, в надёжном месте»: в Россию удалось вернуть дочь погибшей в Сирии Дарьи Ицанковой
29 мая 2018, 04:54
Украина — Венгрия: второй фронт Будапешта
30 мая 2018, 16:24
«Им посоветовали не исполнять российский запрос»: почему объявленный Россией в розыск Браудер избежал ареста в Испании
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
25 мая 2018, 09:54
Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан
26 мая 2018, 08:39
Минус 140 миллиардов в казне и грядущий дефицит бензина
29 мая 2018, 20:54
Единый вектор: что означает признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии
28 мая 2018, 17:24
Украина сделает Крым островом, прорыв судоходный канал. Возможно ли это
28 мая 2018, 12:09
«Почувствовал себя изгоем»: Украинец ругает себя за поездку в Крым
27 мая 2018, 10:39
На «Военном обозрении» раскрыт заговор
28 мая 2018, 04:40
Вечер с Владимиром Соловьевым от 27.05.18
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.