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«Либо стабилизация, либо откат»: в Роспотребнадзоре заявили о двух сценариях развития ситуации с COVID-19

09 декабря 2020, 13:55  •  70 • В России
В Роспотребнадзоре сообщили, что есть два варианта развития эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19 в России. Так, при соблюдении населением ограничительных мер в стране можно ожидать стабилизации ситуации. Однако если ограничения будут нарушаться, то не исключён «откат к прежним значениям». Тем временем глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург опроверг необходимость полного запрета на алкоголь на время проведения вакцинации «Спутником V». В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев COVID-19, выздоровели 26 266 человек, скончались 559 пациентов.
 
© Илья Питалёв/РИА Новости
 

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии форума «Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта» заявил, что не исключает значительной востребованности российской вакцины от COVID-19.

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сказал глава правительства, подчеркнув, что в первую очередь препаратом будут обеспечены граждане РФ.

Ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург констатировал, что остановить рост заболеваемости COVID-19 можно только путём вакцинации 70—75% населения. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что поставка вакцины от коронавируса во все регионы РФ начнётся после 10 декабря, при этом в ряд регионов препарат уже доставили.

В Москве 5 декабря открылись прививочные пункты, в которых представителей групп риска — работников медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет — вакцинируют «Спутником V». Это первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19.

Официальные лица также указывали, что в течение определённого периода до и после инъекций необходимо отказаться от употребления алкоголя, поскольку это влияет на иммунную систему и эффективность любой прививки.

  • АГН «Москва»

По словам Александра Гинцбурга, «настоятельно рекомендуется» воздержаться от употребления алкоголя в течение трёх дней после каждого укола.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идёт. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — пояснил он.

Однако, как заявил врач-нарколог Алексей Казанцев, употребление спиртных напитков в период вакцинации повышает риск возникновения аллергической реакции. Вдобавок возможно ухудшение состояния в целом.

«Это может закончиться анафилактическим шоком (острая и крайне тяжёлая аллергическая реакция. — RT) и смертельным исходом. Также может снизиться иммунитет при приёме алкоголя», — сказал он изданию «Вечерняя Москва».

Вместе с тем главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что накануне во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) были направлены данные по второй вакцине, разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения направлены документы на ещё одну российскую вакцину — это «ЭпиВакКорона», и мы ждём решения ВОЗ», — цитирует Интерфакс главу Роспотребнадзора.

Она отметила, что около 1 тыс. добровольцев уже привиты в рамках пострегистрационных испытаний препарата, все чувствуют себя хорошо.

Статистика COVID-19

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России составил 26 190 (в предшествовавшие этому двое суток было зафиксировано 26 097 и 28 142).

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 2 541 199. При этом выздоровели 2 007 792 пациента, в том числе 26 266 за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 44 718 человек. За последние сутки зарегистрировано 559 летальных исходов.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено в Москве (5145) и Санкт-Петербурге (3761), а также в Московской (1372) и Нижегородской (494) областях.

Лидером в стране по общему числу заболевших также является Москва (664 858). В столице выздоровели 507 149 человек, 9571 пациент скончался.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 80 млн тестов на COVID-19, под наблюдением медиков остаются свыше 5 тыс. человек.

По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, эпидобстановка в России в первый месяц 2021 года будет зависеть от соблюдения населением ограничительных мер. Он отметил, что возможны два варианта развития событий.

«Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия: не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что, хотя в России продолжается развитие эпидемического процесса, оснований для пессимистичных прогнозов нет. По его словам, в ближайшие недели можно ожидать начала стабилизации.

Вместе с тем врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о способе снижения вероятности заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, для снижения патогенов необходимо увеличить мощность вентиляции в помещениях.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро — наоборот, усилить мощность нужно. Ещё нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и другом общественном транспорте. Это будет защитная мера и против распространения вирусов и против простудных явлений», — сказал он в интервью радио Sputnik.

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