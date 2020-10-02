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«Либо соблюдаем меры безопасности, либо идём в самоизоляцию»: в кабмине оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

02 октября 2020, 20:25  •  91 • В России
Возвращения к режиму самоизоляции на фоне пандемии COVID-19 никто не хочет, поэтому необходимо строго соблюдать все меры, чтобы не допустить распространения вируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также указала, что российские власти ожидали роста заболеваемости COVID-19 осенью, и добавила, что около 80—85% россиян, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», не соблюдали никакие меры безопасности. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 1 194 643 (9412 — за последние сутки). Выздоровели 970 296 пациентов, скончались 21 077.
 
АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
 

Необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы избежать возвращения режима самоизоляции и карантинных ограничений. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

«У нас с вами по большому счёту нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, или мы идём в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — сказала Голикова.

По её словам, залогом победы над COVID-19 является соблюдение мер профилактики, среди которых масочный режим и социальная дистанция.

Она отметила, что около 80—85% россиян, у которых выявили коронавирус, не соблюдали никакие меры безопасности, а также призвала при обнаружении признаков простудных заболеваний не заниматься самолечением, а вызывать врача.

«Мы на протяжении последних двух недель наблюдаем устойчивый рост численности вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции, рост серьёзный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас. Ожидали, потому что это связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективов. С другой стороны, как мы всегда говорили, это осенне-зимний сезон, это появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний», — добавила вице-премьер РФ.

Она также подчеркнула, что нынешняя эпидемиологическая обстановка в стране отличается от той, что наблюдалась весной.

«Сегодняшняя ситуация принципиально отличается от той, которая была у нас с вами в начале пандемии, в марте — апреле этого года. Тогда мы только готовились, это был неизвестный вирус, сейчас мы понимаем, с чем мы имеем дело, у нас готовы медицинские работники, готов коечный фонд, у нас достаточно средств индивидуальной защиты», — пояснила Голикова.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время российские власти не обсуждают возможность введения жёстких ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

«Насколько мне известно, речь об этом в настоящий момент не идёт», — сказал официальный представитель Кремля.

За последние сутки в России выявили 9412 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в стране с начала эпидемии достигло 1 194 643.

При этом выздоровели 970 296 пациентов (81,22%), в том числе 6054 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 21 077 человек (1,76%). За последние сутки умерли 186.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее число новых заболевших, вошли Москва (2704) и Санкт-Петербург (302), а также Московская (244), Ростовская (209), Нижегородская (191) и Воронежская (173) области.

  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 46,8 млн тестов на коронавирус. 

Ситуация с COVID-19 в Москве

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (297 729, из них активных — более 41 тыс.). Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о рекордном количестве проведённых тестов на коронавирус за сутки — 81 тыс.

«Это почти на 11% больше, чем днём ранее. Всего в столице провели уже более 8,3 млн исследований», — сказала она.

Помимо этого, в правительстве Москвы рекомендовали предприятиям, имеющим такую возможность, перевести на удалённый режим работы до 50% сотрудников офисов. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Ранее в указе, подписанном мэром столицы Сергеем Собяниным, говорилось, что московские работодатели с 5 по 28 октября обязаны перевести на удалённую работу не менее 30% сотрудников.

По словам Ефимова, таким образом с понедельника на удалёнку перейдут до 2 млн жителей Москвы.

«Сегодня действительно очень важно нам всем не создавать большого скопления населения с целью обезопасить себя и не допустить распространения инфекции до той критической точки, когда больничные учреждения не будут справляться с наплывом пациентов. Нам нужно опять поберечь друг друга», — заявила RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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