Либо "помощь" Ротшильдов, либо возвращение в "особую" Россию: Куда податься санкционному олигарху

Автор:

Катенева Юлия

В настоящий момент En+ (владеет 48,1% "Русал"), зарегистрированная на острове Джерси, обдумывает варианты спасения бизнеса холдинга, оказавшегося заложником санкционной политики США.

"Все основные активы находятся в России, и логичнее ей зарегистрироваться здесь", - отметил один из источников "Ведомостей", комментируя планы олигарха по смене одного "рая" на другой. Новым пристанищем компании Дерипаски станет офшор, который появится на острове Октябрьский в Калининграде, уверены эксперты.

Два стула Дерипаски

Работа идет сразу по двум направлениям. Ради снятия санкций с компании акционеры "Русал" пытаются выполнить условия Минфина США и снизить контроль фигуранта SDN-перечня в компании. В соответствии с требованиями американского финансового ведомства, для того чтобы компания вышла из-под антироссийских санкций, доля господина Дерипаски должна составлять менее 50%, тогда как в настоящий момент она составляет 66%.

En+ надеется, что в ответ на снижение доли олигарха Соединенные Штаты дадут предприятию поблажку, санкции снимут, и компания продолжит вести бизнес за границей. Холдинг в конце мая 2018 г. нанял инвестиционный банк Rothschild для поиска покупателей на долю российского миллиардера в компании.

Олег Дерипаска. Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, En+ пытается вести переговоры с российским правительством по мерам поддержки компании, перечень которых был составлен топ-менеджментом En+ и "Русал".

В рамках этих переговоров ведется диалог о перерегистрации бизнеса господина Дерипаски в России. Напомним, ранее российские власти объявили о намерении создать внутренние офшорные зоны на Дальнем Востоке и в Калининградской области.

Согласно предложению Минэкономразвития (МЭР), направленного в целом на спасение попавших под санкции олигархов, речь идет о возможности переноса иностранных структур в Россию из других стран, в том числе офшоров, без существенных потерь, сохранив их правовую форму.

Правда, по некоторым оценкам, спросом особые зоны пользоваться будут только у опальных на Западе олигархов. Офшор будет полезен лишь фигурантам т.н. "кремлевского списка" США, счета которых находятся в зоне риска, отметил в беседе с "Царьградом" партнер компании Paragon Advice Group, советник налоговой службы Александр Захаров. По его словам, речь идет о тех, кто под конкретные санкции еще не подпал, но вполне может, пояснил он. О желании зарегистрироваться в такой офшорной российской зоне заявила компания "Русал".

Эксперты уверены: перерегистрация – одно из условий оказания госпомощи алюминиевой компании, госконтроль над которой, несомненно, возрастет. Что касается En+, то и для нее это вынужденный шаг, считают экономисты.

Фото: www.globallookpress.com

"Если таково условие правительства, то это можно только приветствовать, - сказал "Царьграду" аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев. - В принципе, было бы правильно, чтобы все компании, распоряжающиеся российскими активами, были зарегистрированы в России и здесь платили налоги. Тем более, когда речь идет об оказании государственной помощи – странно было бы оказывать господдержку, давать льготы и субсидии офшорной компании".

En+ никогда бы не пошла на такой шаг, если бы не масштабность американских санкций, рассказал в беседе с "Царьградом" руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти Павел Толстых.

"Это вынужденная мера со стороны компании, которая оказалась выдавленной с мировых финансовых рынков", - заметил он.

В результате санкций работать с Дерипаской прекратили крупные западные партнеры, и у En+не осталось другого выхода, кроме как сменить "прописку" на российскую, указал П.Толстых. Сложившаяся вокруг компании ситуация автоматически негативно повлияла на ее капитализацию и снизила ее привлекательность как заемщика, отметил эксперт.

Переход компании О.Дерипаски в российскую юридискцию обсуждается в контексте предоставления мер поддержки со стороны государства, также считает эксперт. Каким образом произойдет перерегистрация и на каких условиях – это и есть "предмет торга бизнесмена с российским правительством", считает П.Толстых. По его словам, вариантов для маневра у господина Дерипаски мало. По всей видимости, En+, а вместе с ней и "Русал" примут условия, выставленные властями.

Кто следующий?

Последуют ли за главой "Русала" другие бизнесмены, чей бизнес прочно обосновался за границей? По мнению господина Толстых, все зависит от дальнейших действий Соединенных Штатов. "Если санкционные списки будут расширяться и среди фигурантов окажутся другие российские олигархи, например, Владимир Евтушенков (владелец 64,1843% акций АФК "Система", - ред.) или Алишер Усманов (основатель USM Holdings – ред.), то бизнесу так или иначе придется сворачивать деятельность на Западе".

Фото: www.globallookpress.com

По его словам, предприниматели будут рассматривать российскую юрисдикцию в качестве одного из вариантов перерегистрации. В отличие от Дерипаски, у многих олигархов есть опция "гражданство Израиля", сказал П. Толстых.

Например, российский олигарх Роман Абрамович с капиталом $12,5 млрд не так давно стал богатейшим израильтянином. "Царьград" уже писал, что новоиспеченный гражданин Израиля освобожден от налогов сроком на 10 лет, а также снабжен так называемой "корзиной абсорбции". Последняя подразумевает помощь и всяческую поддержку для нового репатрианта.

По мнению экспертов, получение израильской визы господином Абрамовичем является попыткой убить сразу двух зайцев. Во-первых, уйти от политических проволочек с Великобританией, выражающихся в визовых проблемах, а во-вторых, "спрятаться" от западных санкций.

Юристы поломают головы

По словам А.Калачева, российские компании, в том числе ведущие в своих отраслях, выбирают офшорные юрисдикции в основном из двух базовых соображений: правовая система, преимущественно британская, обеспечивающая безусловную защиту собственности, и льготное налогообложение. "Если бы удалось создать такие условия в России, большинству из них не было бы необходимости уходить в офшоры", - сказал аналитик.

При этом, по его словам, создание "правового анклава" на острове Русский или в Калининградской области, где в отличие от остальной территории России будет создан благоприятный для бизнеса климат, "выглядит, мягко говоря, не вполне убедительно". "Впрочем, это пока разговоры, даже проекта такого решения мы не видели", - отметил А.Калачев. - Думаю, юристы сильно поломают головы, как "вписать" в российское законодательство такую вещь, как "внутренний офшор". Еще большие трудности возникнут у PR-служб и пропаганды, как объяснить остальному бизнесу, почему избранным компаниям можно то, чего нельзя остальным".

В целом, если на территории России появится "серое пятно", где можно жить по британскому праву и экономить на налогах, то очередь из желающих бизнесменов выстроится моментально, считает он. "Если они, конечно, поверят, что это всерьез и надолго, а не будет отменено через несколько лет", - резюмирует эксперт.

Однако данный факт вступает в серьезное противоречие с необходимостью развивать в целом отечественную экономику, а не отдельные ее территориальные сегменты под названием специальные административные районы, где существуют особые правила для "особых" олигархов.