Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление МИД Франции о статусе полуострова Крым противоречивым.

Он имел в виду фразу, сказанную главой французского МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом в телефонном разговоре с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Министр заявил, что в Париже не признают "незаконную аннексию Крыма".

Однако при этом президент Франции последовательно пытается выстраивать диалог с Россией, а это при такой позиции по Крыму невозможно, уверен Гемпель.

Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя своё глубокое заблуждение насчёт крымских событий,

- отметил политик.

Как известно, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума - в нём приняли участие более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% из них высказались за воссоединение с Россией.