Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
Главная / Политика

Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму

03 ноября 2020, 13:25  •  270 • Политика
Франции, которая пытается усидеть на двух стульях по вопросу воссоединения Крыма с Россией, выставили ультиматум: либо "аннексия", либо диалог!
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление МИД Франции о статусе полуострова Крым противоречивым.
Он имел в виду фразу, сказанную главой французского МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом в телефонном разговоре с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Министр заявил, что в Париже не признают "незаконную аннексию Крыма".
Однако при этом президент Франции последовательно пытается выстраивать диалог с Россией, а это при такой позиции по Крыму невозможно, уверен Гемпель.
Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя своё глубокое заблуждение насчёт крымских событий,
- отметил политик.
Как известно, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума - в нём приняли участие более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% из них высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



270
Источник
Похожие новости
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
03 ноября 2020, 09:45
"Он не просто олигарх…": Имя серого кардинала партии Прилепина заметили в "списке спонсоров" ВСУ
03 ноября 2020, 04:15
Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги
03 ноября 2020, 07:55
Силуанову и Набиуллиной подложили свинью: Из России утекают деньги
03 ноября 2020, 04:15
Армянские и азербайджанские представители назвали условие прекращения войны в Карабахе
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... н...
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
03 ноября 2020, 09:45
"Он не просто олигарх…": Имя серого кардинала партии Прилепина заметили в &...
03 ноября 2020, 04:15
Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 октября 2020, 11:40
В Киеве подтвердили права Анкары на Крым
27 октября 2020, 20:05
«Сепарня, москальня, русня». Галичане в ужасе от итогов местных выборов
27 октября 2020, 23:45
"Жажда денег затмила разум офицеров": Сотрудник СБУ разоблачил украинскую спецслужбу
02 ноября 2020, 05:20
"Эрдоган-то поперхнётся. Но...": Михеев просчитал нависшую над Россией турецкую угрозу
27 октября 2020, 18:15
Париж запросил помощи у Москвы после ввода антироссийских санкций
29 октября 2020, 23:25
Захарова расквиталась с американским послом за оскорбление России
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.