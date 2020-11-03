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Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
03 ноября 2020, 13:25 • 270 • Политика
Франции, которая пытается усидеть на двух стульях по вопросу воссоединения Крыма с Россией, выставили ультиматум: либо "аннексия", либо диалог!
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление МИД Франции о статусе полуострова Крым противоречивым.
Он имел в виду фразу, сказанную главой французского МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом в телефонном разговоре с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Министр заявил, что в Париже не признают "незаконную аннексию Крыма".
Однако при этом президент Франции последовательно пытается выстраивать диалог с Россией, а это при такой позиции по Крыму невозможно, уверен Гемпель.
- отметил политик.
Как известно, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума - в нём приняли участие более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% из них высказались за воссоединение с Россией.
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