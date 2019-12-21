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«Либо он самый несчастный парень в мире, либо лжец»: фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

21 декабря 2019, 20:54  •  67 • Украина
Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму. Ранее фанаты «Райо Вальекано» обвинили футболиста в поддержке неонацизма, поскольку в соцсетях появились фотографии, где игрок позирует с портретом Степана Бандеры, а также указывает на табло со счётом 14:88.
 
© Quality Sport Images/Getty Images
 

В Испании не утихает конфликт между нападающим «Альбасете» Романом Зозулей и болельщиками «Райо Вальекано», обвинившими его в связи с националистами. Украинец провёл большую пресс-конференцию, на которой дал своё объяснение неоднозначным фотографиям, которые ранее появились в соцсетях. Однако его оправдания лишь ещё больше разозлили радикально настроенную часть фанатского сообщества.

«Каждое объяснение в отдельности заслуживает доверия. Проблема в том, что подобные вещи происходят с одним и тем же человеком. Либо он самый несчастный парень в мире, потому что нацистские звёзды настроены против него, либо он просто лжец», — написал один из болельщиков.

Большинство фанатов не поверили в правдивость слов Зозули.

«Если этот парень не нацистский сторонник, то я Наполеон», — пошутил другой пользователь социальных сетей.

К критике футболиста присоединился и известный российский журналист и комментатор Василий Уткин. Он подчеркнул, что действия Зозули характеризуют его как не очень далёкого человека.

«Я не знаю, что за футболист Роман Зозуля, не поддерживаю никакую травлю и мне глубоко безразличны вопросы внутренней политики Украины, а также самосознание испанских болельщиков — леваков, но у человека на этой фотографии (со счётом 14:88. — RT) на лбу крупными буквами написано: «Я м***к», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Инцидент произошёл в середине декабря в рамках матча 20-го тура Сегунды. С первых минут матча болельщики «Райо Вальекано», известные своими левыми взглядами, начали оскорблять украинца, называя его неонацистом. Причиной для этого стали фотографии, на которых он то появляется с портретом Бандеры, то указывает на табло со счётом 14:88. Кроме того, нападающий не скрывает, что перечисляет деньги на нужды украинской армии в Донецке и Луганске.

Главному арбитру Хосе Антонио Лопесу Токе пришлось прервать встречу, а затем она и вовсе была отменена, так как одноклубники решили поддержать футболиста и не возвращаться на поле после перерыва. Вице-президент кастильского клуба Виктор Варела рассказал, что игрок крайне болезненно воспринял происходящее и даже плакал в раздевалке.

В поддержку Зозули выступили не только коллеги и футбольные функционеры из Испании и с Украины, но и политические деятели. Так, украинский президент Владимир Зеленский обратился к нему на своей странице в Facebook.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!» — написал глава государства.

Сначала от лица нападающего высказывался его агент, а спустя несколько дней публично выступил и он сам. Зозуля не стал оспаривать подлинность фотографий, однако отметил, что они не имеют ничего общего с нацизмом.

«Я просто футболист и патриот своей страны, но у меня нет никаких политических идей. Меня называют расистом, но моим лучшим другом в «Альбасете» является Жереми Бела (темнокожий нападающий. — RT). Для меня люди не делятся по цвету кожи, все расы едины. Можете спросить у моих партнёров по любой из испанских команд, в которых я выступал», — заявил Зозуля на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что его фонд в первую очередь спонсирует больницы, в которых помогают не только раненым украинским военным, но и больным детям. По его мнению, так должен поступать каждый патриот своей страны.

Кроме того, нападающий объяснил происхождение каждой из неоднозначных фотографий, на основании которых испанские болельщики сделали выводы о его связи с правым движением. В частности, речь шла о снимке, на котором футболист находится рядом с шарфом, где вышито лицо лидера украинских националистов Степана Бандеры.

«Мне показали эту фотографию и сказали, что я похож на него лицом и причёской. Поэтому я решил её выставить у себя в Facebook с подписью: «Похож?» Она не несла никакого политического или националистического подтекста. Но подчеркну, что 10 лет назад Бандера был признан Героем Украины», — добавил Зозуля.

В феврале 2017 года фанатская группировка «Райо Вальекано» сорвала трансфер нападающего из «Бетиса». Болельщики заявили, что не хотят видеть в рядах своей команды человека с националистическими взглядами, и даже устроили акции протеста. Зозуля подчеркнул, что пытался начать с ними диалог, однако получил отказ.

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