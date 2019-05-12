Либо Коломойский, либо Запад: Эксперт уверен, перед Зеленским ставят непростой выбор

Украинский политик, экс-председатель парламента Новороссии Олег Царёв, предсказавший еще до выборов президента Незалежной победу Зеленского также указал на то, что команда Трампа будет искать компромат на своих соперников-демократов среди окружения Порошенко.

Сейчас от Олега Анатольевича поступил новый комментарий об истинных причинах ультиматума Джулиани новому президенту Украины.





Американцы через Рудольфа Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка, поставили ультиматум Зеленскому — либо Коломойский, либо поддержка Запада.

Царев уверен, что Джулиани только формально назвал Лещенко причиной отмены поездки на Украина, настоящая причина - Коломойский.

Царёв уверен, что Зеленский выберет Запад, и поэтому Коломойскому придется распрощаться с мечтой вернуться и вернуть себе на Украину.

Информация дана "Русской весной".