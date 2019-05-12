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Либо Коломойский, либо Запад: Эксперт уверен, перед Зеленским ставят непростой выбор
12 мая 2019, 01:09 • 34 • Политика
Политик Царёв уверена, Зеленский не в простой ситуации - США просят определиться: "Либо Коломойский, либо Запад".
Украинский политик, экс-председатель парламента Новороссии Олег Царёв, предсказавший еще до выборов президента Незалежной победу Зеленского также указал на то, что команда Трампа будет искать компромат на своих соперников-демократов среди окружения Порошенко.
Сейчас от Олега Анатольевича поступил новый комментарий об истинных причинах ультиматума Джулиани новому президенту Украины.
Американцы через Рудольфа Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка, поставили ультиматум Зеленскому — либо Коломойский, либо поддержка Запада.
Царев уверен, что Джулиани только формально назвал Лещенко причиной отмены поездки на Украина, настоящая причина - Коломойский.
Царёв уверен, что Зеленский выберет Запад, и поэтому Коломойскому придется распрощаться с мечтой вернуться и вернуть себе на Украину.
Информация дана "Русской весной".
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