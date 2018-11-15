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«Либо Джокович, либо Путин»: Президент России обошел по популярности на сувенирах Сербии первую ракетку мира

15 ноября 2018, 17:09  •  63 • В мире
В Сети активно обсуждают удивительное явление: в Эстонии, где Россию и ее президента власти не любят, самым популярным изображением на сувенирах стал Владимир Путин. В дружественной Москве Сербии и вовсе выбор невелик - на майках и чашках «либо Джокович, либо Путин». Но российский лидер все же обошел по популярности на сувенирной продукции первую ракетку мира.
Журналист Юлия Витязева в своем Twitter опубликовала фото из магазинчиков, торгующих сувениркой в Болгарии и Эстонии.
«Ассортимент сувенирной продукции Болгарии и Эстонии. Честно утащено из тви негодующих шароварников», - сообщила Витязева.
К слову, на многих магнитиках фото президента России в солнечных очках. На остальных - известные коммунисты, включая Иосифа Сталина. На соседнем фото и вовсе чашки, сплошь с изображением Владимира Путина. На одних он в боксерских перчатках с надписью «Чемпион России», на других - сидит обнаженный по пояс верхом на орле.
«Кстати, в Сербии выбор майки или чашки тоже невелик. Либо Джокович, либо Путин», - добавила журналист.
Удивительно, но если верить этому заявлению, то президент России обходит по популярности сербскую звезду мирового тенниса - первую ракетку мира, победителя 14 турниров Большого шлема в одиночном разряде, первого игрока в истории мирового тура ATP, выигравшего в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и все девять турниров АТР серии Мастерс Новака Джоковича.
Ассортимент сувенирной продукции Болгарии и Эстонии. Честно утащено из тви негодующих шароварников. Кстати, в Сербии выбор майки или чашки тоже не велик. Либо Джокович, либо Путин
Доброе утро!️ pic.twitter.com/BkUhkhB9EO
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 15 ноября 2018 г.

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