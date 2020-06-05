Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в С...
Главная / Политика

Либералы разразились провокацией из-за поправок в Конституцию

05 июня 2020, 10:55  •  50 • Политика
Муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина сообщила о подписании 190 депутатами открытого обращения к жителям России. Они упомянули о госперевороте и призвали не голосовать за поправки в Конституцию. В общем, разразились очередной провокацией.
Галямина в эфире "Эха Москвы" сделала акцент, что поправки в Конституцию являются государственным переворотом. Ей и более чем 190 депутатам из 26 регионов России, которые якобы подписали обращение, не нравится "узурпация власти Владимиром Путиным".
В обращении мало конкретики. Например, депутаты не указали, выступают они за или против традиционной семьи, но при этом они вновь решили за всю страну, что поправки не нужны.
"Мы не боимся", - продолжают убеждать себя и других авторы обращения.
Впрочем, не только либералы сейчас пытаются перетянуть одеяло на себя. В четверг стало известно, что и члены КПРФ, ранее поддержавшие поправки, переобулись на ходу и выкатили даже списком претензии, что они-де не согласны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
05 июня 2020, 00:55
"Хватит этого нытья!": Требовавшего отобрать у России все Южные Курилы японца высмеяли свои же
05 июня 2020, 06:55
Призывавшего к беспорядкам Платошкина отправили домой на 2 месяца
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
02 июня 2020, 21:55
Плачевная ситуация в ВСУ выявила подлинные масштабы COVID-19 на Украине
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
30 мая 2020, 00:55
"Поменять взгляды или уйти": Кравчук дал странный совет Путину
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
30 мая 2020, 02:55
Удар молнии в Карлсруэ, или Конец европейской солидарности
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.