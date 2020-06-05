Либералы разразились провокацией из-за поправок в Конституцию

Галямина в эфире "Эха Москвы" сделала акцент, что поправки в Конституцию являются государственным переворотом. Ей и более чем 190 депутатам из 26 регионов России, которые якобы подписали обращение, не нравится "узурпация власти Владимиром Путиным".

В обращении мало конкретики. Например, депутаты не указали, выступают они за или против традиционной семьи, но при этом они вновь решили за всю страну, что поправки не нужны.

"Мы не боимся", - продолжают убеждать себя и других авторы обращения.

Впрочем, не только либералы сейчас пытаются перетянуть одеяло на себя. В четверг стало известно, что и члены КПРФ, ранее поддержавшие поправки, переобулись на ходу и выкатили даже списком претензии, что они-де не согласны.