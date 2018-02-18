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Либералы распространяют очередной антипутинский вброс про эссе в школе Ижевска

18 февраля 2018, 15:54  •  309 • Политика
По неподтвержденным утверждениям, детей якобы заставляют писать эссе на тему "Кого вы бы хотели видеть в роли президента", при этом можно писать только о Путине.
В соцсетях распространяется очередной бездоказательный вброс, направленный против кандидата в президенты России Владимира Путина. По утверждениям источников, в средней школе № 89 города Ижевска детей якобы в обязательном порядке заставляют писать эссе на тему "Кого вы бы хотели видеть в роли президента".
При этом, утверждают клеветники, единственным лицом, о котором можно писать в своем сочинении, является Владимир Владимирович Путин. Как утверждают анонимные авторы, некая классная руководительница якобы заявила, что сочинения с другими фамилиями даже не будут проверяться.
Вброс вызвал бурление в соцсетях, некоторые пользователи которых с готовностью обвинили текущее руководство страны в злоупотреблениях властью и насаждении культа личности. Другие призывают компетентные органы разобраться в ситуации и навести порядок.
"Очень сложно агитировать подрастающее поколение на хорошие и правильные вещи, когда над ними нависают эдакие грымзы с указками", - пишет один из них, автор Telegram-канала Ortega.

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