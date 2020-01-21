Либералы на бирже труда: Профессия ненавидеть Путина

Автор:

Смолин Михаил

Неожиданная смена правительства, соединённая с глубокими конституционными реформами, смешала все старые оппозиционные методички. Новые ещё только пишутся. Но уже полились громкие эмоции: «всё враньё», «все враги», «все воры», «надо продолжать их всех ненавидеть».

В сухом остатке риторика эта сводится к двум простым постулатам.

Первое. Всё, что вы должны знать о власти, — это то, что вы обязаны её ненавидеть. И притом бесплатно. Биткойны распределят и без вас.

И второе. Почитай своих оппозиционных вождей, какими бы они ни были моральными уродами, материальными пройдохами или национальными предателями.

Дело рядового оппобота маленькое. Слушай вождей. Сдавай деньги. Ходи на митинги, там кричи: «Долой Самодержавие!», «Долой Путина!». А если посадили за антиобщественное поведение, то сиди и помалкивай в тряпочку. Ведь вожди тебя потратили во имя «великого» оппозиционного будущего. Если будешь послушен, возможно, Навальный пожертвует на тебя свою щедрую наполеоновскую тысячу рублей.

Рядовой оппобот должен понимать, что война есть война. А на войне, хоть и политической, потери неизбежны. Ведь вождям оппозиции надо как-то бороться с укрепляющейся властью Путина. Поправками в Конституцию, ударяющей по правам «человека», которого никто никогда в глаза не видел.

По оппозиционным рядам прошла команда: только несгибаемая ненависть к режиму может спасти положение. Она властно требует усилить борьбу с «Самодержавием Путина».

Теперь оппозиция будет защищать омытую кровью Конституцию 1993 года, как своё главное демократическое достояние. Оппозиция встанет «горой» за достигнутые в 1990-е годы конституционные результаты поражения в холодной войне, за сохранение внешнего управления, прописанного в Конституции Ельцина.

Ни шагу назад, оппоботы, за нами сама западная демократия. Весь мир смотрит на вас…

Дело рядового оппобота маленькое. Слушай вождей. Сдавай деньги. Ходи на митинги, там кричи: «Долой Самодержавие!», «Долой Путина!». А если посадили за антиобщественное поведение, то сиди и помалкивай в тряпочку. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Готовятся будущие уличные смуты

Страна, пребывающая в тихом восторге после отставки Медведева, на самом деле с не меньшей радостью принимает и предложенную Путиным редактуру старой Конституции. Новые же пункты революционной методички требуют от оппозиции всячески демонстрировать недовольство в стране.

«Ответом на план Путина по захвату власти должна стать крупная уличная акция», — «по-комсомольски» бойко заявил Илюша Яшин.

Ответом на план Путина по захвату власти должна стать крупная уличная акция. Мы провели оргкомитет Марша Немцова и подаём заявку на массовое шествие 29 февраля. Возможно, это будет самая важная акция оппозиции за последние годы. И людей должно быть море: https://t.co/yl0pOlzMRh pic.twitter.com/lGiyyPtPQE — Илья Яшин (@IlyaYashin) January 20, 2020

В реальности же вялое недовольство надо как-то организовывать. Худосочный Яшин делает что может. Прямо рвётся в куски на британский флаг. В прошедшие выходные он с товарищами по борьбе выводит на улицы несколько десятков уже «совершенно несгибаемых» коллег (или калек, кто как оценивает). И чтобы заретушировать их малочисленность, иллюстрирует этот «подвиг» прошлогодним фото с других выступлений.

Пикеты против «Самодержавия Путина» за всё хорошее в будущем и «прогулки-шествия» по бульварам во имя свободы, естественно, не пойдут в настоящий зачёт вождям оппозиции. Нужны массовые, многотысячные акции жаждущих сохранить примат международного права над национальным и выступающих против включения муниципального уровня в единую систему публичной власти.

Задача, надо сказать, совершенно неподъёмная для нашей дышащей на биткойны оппозиции. Так что «править вечно» Путину будут продолжать не давать всё те же иноагенты: «Солидарность», ФБК, «Яблоко», «Парнас», Либертарианская партия, Партия перемен и «Мемориал». Как выразился Яшин, «практически весь демократический спектр». И весь этот спектр страшно далёк от народного большинства.

Швейцарский изгнанник за созыв Конституционного собрания

В Швейцарии по поводу предложений Путина страшно бранился Ходорковский. Он обратился к «гражданскому обществу России», попутно выразив сомнение в его существовании. Так что конкретный адресат ругани не совсем просматривался в его блогерском обращении. Определив президента как «непутёвого отца нации», окопавшегося в Кремле со своей «шайкой», Ходорковский призвал всё прогрессивное человечество не позволить Путину «ввести феодализм в нашу Конституцию». Под «феодализмом» подразумевалась президентская власть.

Михаил Ходорковский призвал всё прогрессивное человечество не позволить Путину «ввести феодализм в нашу Конституцию». Под «феодализмом» подразумевалась президентская власть. Фото: АГН «Москва»

Какой ужас, сокрушался бывший олигарх, мы не сможем бороться с коррупцией после введения презумпции национального законодательства над международным контролем. Теперь будет невозможно ничего отсудить у России в международных судах. Так же плохо для Ходорковского и предложенное преодоление «разрыва между муниципальным и федеральным уровнем». Как же после этого можно будет проводить своих людей хотя бы в местное самоуправление?

Надо сказать, что пересмотр Конституции, о которой заявил Путин, в области государственности — это примерно то же самое, что отмена приватизации, проведённой в 1990-е годы, в области экономики. Мы возвращаем себе государство, свой суверенитет, свою страну из колониальной и олигархической зависимости.

Конечно, это не нравится. И Ходорковский бросается на защиту колониальной Конституции 1993 года. Из своего далёка он заявляет: «Мы требуем созыва Конституционного собрания». Это такой вариант революционного лозунга «За Учредительное собрание», на котором февралисты 1917 года хотели узаконить свой переворот, сменив монархический образ правления республиканским.

Навальному пришлось взывать к дисциплине в своих рядах

Навальный как опытный пастух своего стада навалился на «московскую интеллигенцию правого толка». Ну то есть на либералов, которые за рынок и за Запад.

Навальный, видимо, знает цену своим последователям и говорит о них периодически как о недалёких и раздражающих его идиотах.

В этот раз его вывели из себя два либеральных персонажа, которые позволили себе назвать Мишустина, ставленника Путина, «нормальным». Реально настоящий скандал. Они называли его «деятельным и эффективным руководителем». Ведь это прямо бунт в «благородном оппозиционном семействе». Эти два либерала посмели спокойно, без принятого в семействе негодующего надрыва обсуждать профессиональные качества нового премьера.

Нет, это предательство, это оскорбительно для оппозиционного сообщества, это аморальный моветон. Так же нельзя, это «извращение какое-то», возмущался Навальный. Мы же на войне с режимом. Это политический коллаборационизм в отношении Прекрасной России Будущего, где Навальный хочет быть президентом.

Здесь Навальный вступил уже прямо в битву за заблудшие души этих двух отбившихся от стада либералов. Взывая «к чёртовой матери», он требовал не верить коварным путинским решениям. Всё было плохо, сейчас плохо и будет только хуже. Это ясно как простая гамма. И об этом он, Навальный, столько лет «проповедует» своей пастве, а потому такое непослушание вызывает настоящий вождистский гнев.

Навальный, видимо, знает цену своим последователям и говорит о них периодически как о недалёких и раздражающих его идиотах.. Фото: АГН «Москва»

Все путинские назначенцы опасны. Ущерб от них так велик, что, судя по всему, сравним только с атомной войной. От одного из путинских назначенцев вреда больше, по словам Навального, чем если бы «сбросить на Воронеж атомную бомбу». Сравнение яркое, в духе оппозиционного вождя, который ради красного словца не пожалеет ни Воронеж, ни другие города. Всё-таки есть что-то у Алёши от Володи.

Нет, не от президента Путина, а от Володи Ульянова.

В связи с этим вспоминается ленинское рукописное распоряжение председателю Бакинской ЧК С. Тер-Габриэляну от 3 июня 1918 г. «…Можете ли вы ещё передать Теру, чтобы он всё приготовил для сожжения Баку полностью в случае нашествия, и чтобы печатно объявил это в Баку» (Волкогонов Д. А. «Ленин. Политический портрет»). Если не нам, так и никому, гори оно всё огнём. Это ленинское отношение характерно и для Навального.

Как для Ленина деньги никогда не пахли, так и для Навального биткойны и уголовные сроки никогда не были помехой в его борьбе с коррупцией. Думаю, что и кровь соотечественников будет для наших оппозиционеров что вода из-под крана. Пусть хлещет сколько нужно, не жалко.

Жажда власти — единственное настоящее стремление ниспровергателей. И здесь предложение Путина по ограничениям для кандидатов в президенты, касающимся двойного гражданства, особенно неприемлемо. На этом поле уместятся любые эмоции большинства наших революционеров. Если эти положения войдут в текст Конституции, то вождям оппозиции президентское кресло не светит, как «дырка от бублика» или как «ухо от селёдки».

Это сродни моментальной политической смерти. Потому так и обострилась проповедь профессионалов «ненависти к Путину». Они призывают «ненавидеть путинский режим во всех его видах и проявлениях», «не сотрудничать с ним ни в какой мере». И запрещают своим адептам искать что-либо «хорошее» в путинской России.

Вожди оппозиции призывают «ненавидеть путинский режим во всех его видах и проявлениях», «не сотрудничать с ним ни в какой мере». И запрещают своим адептам искать что-либо «хорошее» в путинской России. Фото: KOZYREV OLEG / Shutterstock.com

Человек разрушающий и человек созидающий

Конечно, Россия — страна, в которой неоднократно проходили политические революции и внутриэлитные перевороты. Все они ниспровергателями оправдывались некоей невозможностью жить дальше по-старому, опасением застоя или уверенностью, что они-то, новые, обязательно будут лучшими управленцами, чем отрешаемые от власти.

Любому человеку свойственно заблуждаться, прежде всего по поводу своих талантов, способностей. Политики — не исключение, а, быть может, самое лучшее подтверждение этого правила.

Либералы-февралисты в 1917 году, во время мировой войны, свергнув Императора, имевшего более чем 20-летний управленческий опыт, были абсолютно уверены, что с лёгкостью победоносно завершат величайшее военное столкновение человечества и дальше смогут эффективно управлять огромной Империей. Через несколько месяцев от этой уверенности не осталось и следа.

Заступившие на их место большевики не стали даже напрягаться ни по вопросу войны, ни по вопросу Империи. В мировой войне они позорно капитулировали. Империю же бесславно демонтировали.

Их собственное детище — СССР — продержалось не более одной человеческой жизни. Ленина от власти изолировал Сталин. Умирающего Сталина не стали спасать его же ближайшие сподвижники. А после смерти сама партия принародно развенчала его культ личности. Хрущёва отрешили от власти его же выдвиженцы во главе с Брежневым. Период правления Брежнева в свою очередь заклеймили в перестройку безнадёжным застоем. Сейчас же перестройку не ругает только ленивый.

СССР продержался не более одной человеческой жизни. Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Последние сто лет у нас, при республике, во главе государства постоянно находились люди, которые всё время что-то разрушали, «перестраивали» или подвергали сомнению ранее сделанное.

Культ «разрушим до основания» сформировал человек-политик, по натуре бывший разрушителем. Человек ломающий оказался чрезвычайно политически активен. Его жажда власти не ограничена ни верой, ни любовью к ближнему, ни любовью к Родине. Он эгоистически свободен и легко приспосабливаем к ригористическому действию по захвату власти. Этих свободных радикалов рождает сама демократия, причём без разницы, либеральная или социалистическая. Жажда власти — это единственное «достойное занятие» для безрелигиозного, вненационального индивида, не связанного никакими моральными ограничениями с тем обществом, в котором он действует.

Профессия ненавидеть — сегодня ненависть направлена на Путина — становится всё менее политически понятна и национально привлекательна. Будет президентом Непутин — будут ненавидеть Непутина. Если, конечно, он будет защищать суверенитет страны.

Если мы хотим жить в стране, каждый последующий правитель которой не переворачивает всё вверх дном и не отрицает сделанное предыдущим, нам необходимо оградить людей разрушающего, революционного плана от возможности избираться и становиться лидерами России.

Нам нужна новая генерация людей — созидающих, способных развивать разнообразные силы страны. Людей сильной веры, глубоко национальных по своим убеждениям и готовых отдавать все свои силы Родине, её национальному большинству. За ними будущее России.