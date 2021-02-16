Либералы Молдовы пригрозили выйти на улицы

Либеральная партия пообещала акции протеста в случае «неправильного» решения Конституционного суда

Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) выступила в понедельник, 15 февраля, с заявлением, в котором угрожает вывести на улицы людей и устроить акции протеста в том случае, если Конституционный суд примет решение в пользу Партии социалистов (ПСРМ), а в парламенте окончательно сформируется коалиция большинства.

«Необходимо прекратить практику коалиций для защиты личных или групповых интересов. Если объявленное большинство ПСРМ-Шор придёт к власти, мы оставляем за собой право начать протесты. Мы призываем Президента Республики Молдова соблюдать конституционные и правовые положения, подтверждающие ответственность за определение кандидата на пост премьер-министра»,

– цитирует заявление ЛДПМ молдавское интернет-издание NewsMaker.

Либералы признали, что в результате постоянных политических кризисов в стране граждане Молдовы потеряли всякое доверие к государственным институтам – такого низкого доверия ещё не было за все годы независимости, что показывают социологические опросы. Молдавии просто необходимо стабильное правительство, однако, уверены в ЛДПМ, такое правительство не может быть сформировано партиями ПСРМ и «Шор», «независимо от имени человека, которого они представят на пост главы правительства».

Также в ЛДПМ призывают объединиться всем проевропейским политическим силам для того, чтобы «преодолеть эту беспрецедентную ситуацию и возобновить движение европейским курсом».

При этом глава парламентской фракции «Платформа DA» Александр Слусарь допускает, что Конституционный суд может вообще отказать в роспуске парламента.

«По нашему мнению, мы близки к конституционному тупику. Когда г-жа Санду пойдёт в Конституционный суд для подтверждения обстоятельств роспуска парламента, существует высокий риск, что в этом случае суд откажет»,

– отметил Слусарь.

Политолог Игорь Боцан считает, что риск начала протестов и беспорядков в стране в случае «неправильного» решения Конституционного суда очень высок. По его словам, Майя Санду не желает признавать создание парламентской коалиции большинства, потому что в списке коалиции есть депутаты-перебежчики, которые могут войти в коалицию за деньги, однако всё это – лишь предположения, которые не могут быть аргументами при вынесении решений Конституционным судом.

«Социалисты могут потребовать и третью попытку для утверждения премьера, это предусмотрено в рамках 90 дней»,

– напоминает политолог.

Между тем мэр города Бельцы и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый уже заявил о готовности поддержать уличные протесты.