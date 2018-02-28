Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экс-глава спецслужбы Израиля: Стратегия России спутала карты НАТО и США
Деградирующий Алеша и машина Собчак
Титов и Явлинский не явились на первые теледебаты кандидатов в президенты
Не прослушают, зуб даю: Латынина предложила военным использовать для переговоров...
Главная / Политика

Либеральный вброс: МИД России назвал сведения о причастности погибшего дипломата к "кокаиновому делу" фейком

28 февраля 2018, 00:09  •  91 • Политика
Как следует из комментария ведомства, Петр Польшиков погиб в результате несчастного случая.
МИД России опроверг фейковые сообщения СМИ о том, что погибший 19 декабря 2016 года бывший сотрудник Латиноамериканского департамента МИД Петр Польшиков был связан с "кокаиновым скандалом".
По данным ведомства, несмотря на официальные заявления ФСБ России, МИД России и посольства России в Буэнос-Айресе, в которых давалась исчерпывающая информация о завершении операции по пресечению канала наркотрафика, в ряде СМИ и соцсетях продолжается распространение "откровенно лживых публикаций".
В частности, МИД приводит восемь фейковых утверждений об этом деле, в том числе по поводу гибели Петра Польшикова. По сведениям министерства, бывший сотрудник Латиноамериканского департамента трагически погиб "в результате несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью".
Напомним, Петр Польшиков погиб 19 декабря 2016 года в Москве. Прибывшие на место врачи обнаружили его тело лежащим на кровати с подушкой на голове. Подняв ее, медики обнаружили отверстие от огнестрельного ранения, в результате которого наступила смерть.
Рядом с телом нашли две гильзы от травматического пистолета. Само оружие было найдено под раковиной в ванной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

91
Источник
Похожие новости
27 февраля 2018, 11:09
Сбился с ритма: Японский министр по делам "северных территорий" подал в отставку после инсульта
28 февраля 2018, 00:09
Россия и Балканы: время не ждёт
28 февраля 2018, 00:09
Госдеп США пополнил санкционный список гражданами Нигерии и Сомали

28 февраля 2018, 00:09
Не прослушают, зуб даю: Латынина предложила военным использовать для переговоров Telegram и Skype
28 февраля 2018, 00:09
Чем ближе выборы, тем больше вбросов: реальны ли "новые" майские указы
27 февраля 2018, 20:54
В Минтрансе рассказали, что станет с тарифами на "Платон" в 2018 году
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
28 февраля 2018, 00:09
Украине не дали отремонтировать свой флагманский корабль ее санкции против России
28 февраля 2018, 00:09
МВФ и ЕЦБ готовят капкан для немцев
28 февраля 2018, 00:09
Анорексия как тренд: В Сети восторгаются пугающим весом "диснеевских принцесс&qu...
28 февраля 2018, 00:09
Крылья российского разведчика Су-24МР осенили акваторию Японского моря
28 февраля 2018, 00:09
Польскому провокатору в прямом эфире рассказали, как США "нагнули Польшу"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 февраля 2018, 09:09
"Украина осталась без друзей": В Верховной Раде призвали налаживать отношения с Россией
24 февраля 2018, 01:54
"Настоящий Родченков где-то с кляпом во рту": Информатор ВАДА не скрыл свою личину в новом образе
27 февраля 2018, 07:54
Т-64БВ хлынули в мариупольский порт. «Операция объединённых сил» ВСУ обрастает подробностями
26 февраля 2018, 05:54
У Пентагона кончаются террористы: СМИ нашли корни антироссийской истерии в США
21 февраля 2018, 08:54
Прибыть на Донбасс и больно получить по голубой каске?
26 февраля 2018, 02:39
За пацанов: Новейшие Су-57 отомстили боевикам и американским наемникам за наших героев в Гуте
22 февраля 2018, 17:24
Гроссмейстер в поддавки не играет
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.