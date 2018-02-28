Либеральный вброс: МИД России назвал сведения о причастности погибшего дипломата к "кокаиновому делу" фейком

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Как следует из комментария ведомства, Петр Польшиков погиб в результате несчастного случая.

МИД России опроверг фейковые сообщения СМИ о том, что погибший 19 декабря 2016 года бывший сотрудник Латиноамериканского департамента МИД Петр Польшиков был связан с "кокаиновым скандалом".

По данным ведомства, несмотря на официальные заявления ФСБ России, МИД России и посольства России в Буэнос-Айресе, в которых давалась исчерпывающая информация о завершении операции по пресечению канала наркотрафика, в ряде СМИ и соцсетях продолжается распространение "откровенно лживых публикаций".

В частности, МИД приводит восемь фейковых утверждений об этом деле, в том числе по поводу гибели Петра Польшикова. По сведениям министерства, бывший сотрудник Латиноамериканского департамента трагически погиб "в результате несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью".

Напомним, Петр Польшиков погиб 19 декабря 2016 года в Москве. Прибывшие на место врачи обнаружили его тело лежащим на кровати с подушкой на голове. Подняв ее, медики обнаружили отверстие от огнестрельного ранения, в результате которого наступила смерть.

Рядом с телом нашли две гильзы от травматического пистолета. Само оружие было найдено под раковиной в ванной.